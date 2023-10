UPCN anunció paro y movilización “si el Gobierno no discute salarios”

La Comisión Directiva de UPCN Seccional Entre Ríos resolvió en la tarde del jueves que si la próxima semana el gobierno no avanza en la discusión salarial en el marco de la paritaria estatal, se determinará un paro y movilización “para exigir una recomposición que evite seguir perdiendo poder adquisitivo”.Ante la postura del gobierno donde anunció que no tomarán decisiones que condicionen la próxima gestión se señaló desde el gremio que "el salario no puede esperar" y que la próxima semana "hay que retomar el reclamo para llevar certezas a los trabajadores". La medida de fuerza queda sujeta “a que el gobierno muestre una señal clara de que está dispuesto a negociar y a sostener en medidas concretas su discurso de que el salario debe estar por encima de la inflación".En la misma línea, la dirigente del sindicato mayoritario de los estatales ratificó sus declaraciones en el sentido de que "el salario no tiene nada que ver con lo electoral. Esperar pasivamente los índices de inflación sin hablar de las alternativas que pueden proponerse para lo que resta del año y sin mantener la agenda de la paritaria tratando los puntos pendientes, lo único que va a lograr es el conflicto".Por esta razón se definió que "la intención del gobierno no convence y por eso logramos pasar de un cuarto intermedio de casi un mes que ellos pretendían a una reunión la semana que viene pedida por UPCN".Además, se instó a las otras organizaciones gremiales "a no bajar los brazos" y "coincidir más allá de la metodología y las particularidades en la lucha por el salario que hoy convoca a todos los trabajadores".