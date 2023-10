Otros dos diputados electos por el partido de Milei forman un bloque separado

Carlos Damasco y Julia Calleros, diputados provinciales electos por La Libertad Avanza (LLA) conformarán un bloque aparte, en disconformidad con el acuerdo al que arribaron Javier Milei y Patricia Bullrich de cara al balotaje del 19 de noviembre. Tomaron la misma de decisión que un día antes adoptó Liliana Salinas, quien decidió realizar un bloque unipersonal. Por el momento, LLA quedará solamente con dos representantes en la Cámara baja, Roque Fleitas y Débora Todoni."Como diputados electos de la provincia de Entre Ríos por La Libertad Avanza, vemos con gran preocupación los acuerdos nacionales realizados en pos de las necesidades electorales, los cuales no compartimos", indicaron en la misiva los dirigentes de Gualeguaychú. "Los mismos van en contra de los principios pregonados durante nuestra campaña", agregaron.Además dijeron sentirse "decepcionados" y aseguraron que no quieren "defraudar al electorado" que los acompañó con su voto y a quienes militaron "con tanto esfuerzo por este proyecto"."Es por tal motivo que hemos tomado la decisión de formar un bloque aparte, respetando nuestras convicciones y todo el trabajo que hasta ahora hemos realizado y sobre todo haremos a partir de nuestra asunción por el bienestar del pueblo argentino", anunciaron, para finalizar con la frase: "Estamos convencidos de no querer ser parte de más de lo mismo".Este alejamiento del bloque de LAA se suma al ya dado por concordiense Salinas, presidenta del Partido Conservador Popular que le dio sustento legal al partido de Milei para presentarse en Entre Ríos.El resto de la Cámara de Diputados quedará conformada por 18 legisladores de Juntos por Entre Ríos -por aplicación de la cláusula de gobernabilidad-y 11 de Más para Entre Ríos. Esta distribución de bancas quedó confirmada este jueves con la finalización del escrutinio definitivo y la publicación de los resultados oficiales por parte de la Cámara Nacional Electoral.