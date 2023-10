Baridón: "Estamos viendo una reconfiguración del mapa político"

Nahuel Baridón, Licenciado en Ciencias Políticas, estuvo en el programa, de, donde analizó la actualidad de la política tras las elecciones del domingo.“Era algo previsible la ruptura de Juntos por el Cambio. Hace mucho tiempo que Mauricio Macri viene tensionando con la UCR. Lo que se ve hoy es que lo que pasó en el 2015 en Gualeguaychú fue un acuerdo electoral, para tratar de ganar. Se vio después en el gobierno de Macri, donde los radicales no tuvieron el lugar que esperaban. Cuando apareció el fenómeno Milei, Macri se vio muy cómodo con ese discurso y empezó a forzar esto que estamos viendo hoy en día”, consideró.Dijo que “son dos espacios políticos muy diferentes. Hay un partido centenario, que tiene una tradición, que tiene sus orígenes a fines del siglo XIX, que tiene una doctrina, símbolos, referentes, una historia muy larga. Por otro lado, hay un partido vecinal que se nacionalizó en base a la estructura partidaria de la UCR y que niega la idea de tradición, de historia. En algún momento esta ruptura iba a suceder, son partidos políticos muy diferentes. No hay vuelta atrás creo”.Lo que va a haber “es una reconfiguración del mapa político, que se inició en 2015 con la victoria de Cambiemos. El domingo se terminó”.“Luis Etchevehere fue un ministro muy importante de Macri y en la provincia de Entre Ríos tenía una interna con el electo gobernador Frigerio. Y justamente el hermano, Sebastián Etchevehere le compite el electorado a Frigerio, pero en distintos partidos”, indicó.“Hay que ver qué consecuencias sigue trayendo esta ruptura. La incógnita que tengo es quién va a fiscalizar la boleta de Milei si la UCR y Barrionuevo retiran sus embajadores. Creo que va a ser muy cuesta arriba la campaña Milei-Bullrich con ese acuerdo. No tienen narrativa, discurso ni argumento. La única línea era enfrentar al kirchnerismo, con un candidato que ni siquiera es del núcleo duro del kirchnerismo. Lo veo muy difícil. Vemos los lineamientos mediáticos que son muy escasos también”, agregó.Por otra parte, “vemos un candidato-ministro que recibe el respaldo de la mayoría de los gobernadores, como es Massa”.Consideró que “hay una reconfiguración del sistema de partido. Lo que se vivió en Argentina desde 2015 en adelante ya no lo vamos a ver, será otra cosa que no sabemos bien qué será. Hay una cantidad muy importante de gobernadores de Juntos por el Cambio. En el Congreso tienen muchos diputados y senadores. No sabemos qué va a suceder”.Sobre la UCR, dijo que “la alianza que hicieron con el PRO les sirvió mucho, mutuamente. Había una estructura territorial que llegaba a toda la Argentina, cosa que el PRO no tenía, pero tenía figuras nacionalizadas y con intención de voto, cosa que la UCR no tenía. Ahora la situación es muy distinta. La UCR creció muchísimo, tiene potenciales presidenciables, tiene gobernadores importantes, creo que la dependencia de las figuras dependencias del PRO ya no es tal”.La aparición de Milei “tiene el mérito de haber interpelado y canalizado la bronca de muchos jóvenes, sobre todo. Eso es algo importante porque lo que vivió el mundo con la pandemia, fue algo muy traumático y lo vinculo mucho con la aparición del fenómeno Milei, creo que ahí está el origen. Desde las primeras marchas anticuarentena y cómo Milei logró captar algo de ese enojo, de esa bronca, de ese trauma. Logró interesar, aunque a veces de modos que a uno no le gustan, a los jóvenes en la política. Esos jóvenes seguirán politizados, pero lo de Milei es muy endeble. Para la construcción política se necesitan otras cosas más que enojo”.Sobre los jóvenes, dijo que “conforman un universo muy heterogéneo. Hay jóvenes y jóvenes. Algunos viven en los barrios, otros en el centro, tienen distintas realidades socioeconómicas. Nosotros que recorrimos la provincia haciendo encuestas todo el año, lo que veíamos en esa franja etaria es que en principio no eran jóvenes de familias acomodadas los que votaban a Milei. Empezamos a ver que en barrios humildes los jóvenes te decían Milei y era el único que conocían, por las redes sociales. No sabían quién era el gobernador, el intendente, el presidente, una desinformación total. No había ningún argumento, pero eso nos llamó mucho la atención. Milei es un fenómeno estético, llamaba la atención por su forma de hablar, por el pelo, la forma de mirar, que está asesorado, la puesta en escena, la gráfica que usa, el montaje en los actos. Si uno apaga el volumen de la televisión y solo lo mira ve una persona enojada. Logró empatizar con ese sentimiento de enojo y bronca. Eso ahora puede caer”.Lo que ahora ocurre “creo que es un manotazo de ahogado de Macri, que forzó la situación de manera desprolija, preocupado por sus causas judiciales. Creo que va a ser muy cuesta arriba la campaña. En términos de profesionalismo de las campañas y dirigentes, hay un abismo entre Milei y Massa. Si uno ve la campaña en sí misma, Massa no ha cometido errores, es muy raro ver candidatos que no cometan errores”.Sobre la elección provincial, opinó: "Parto de la premisa de que en las elecciones siempre no gana la oposición, sino que pierde el oficialismo. Creo que era una elección ganable desde el punto de vista del oficialismo, que sin dudas el radicalismo tuvo un candidato competitivo después de muchos años. El gobernador electo fue un muy buen candidato, hizo una campaña muy profesional, recorriendo la provincia y demás. En la previa sabíamos que iba a ser muy parejo. El candidato del oficialismo comenzó tarde su campaña y no le alcanzó para instalarse como candidato, a diferencia de Frigerio que ganó las elecciones intermedias y desde ese momento inició la campaña para la gobernación, además de que había sido funcionario nacional. Creo que a Bahl le faltó tiempo”.