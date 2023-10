Bullrich se abrazó con Milei: el volantazo de halcones y el revoloteo de palomas

Opinión de los panelistas

Hay mucho lío en el nauseabundo gallinero. Hay aves desplumadas para todos los gustos y un gatito mimoso que busca convertirse en el rey de esta selva.Es que los halcones, se cortaron solos, y salieron a abrazarse con el León de cara al balotaje. En tanto, las palomas desconcertadas, se espantaron sin rumbo cierto. Así se anunció tras una reunión entre Milei, Macri, Bullrich, quienes se olvidaron de sus socios en Juntos por el Cambio.La decisión de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de apoyar a Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa, desató un sismo político difícil de digerir por quienes deben decidir su voto en noviembre.En el repentino desborde de “la Pato”, las palomas radicales pusieron el grito en el cielo, la acusaron de la inminente descomposición del espacio amarillo y no ahorraron críticas a Milei.A todo esto, se sumó “Llilita” Carrió, quien salió a ventilar la verdadera jugada que hizo Macri tras bambalinas.En tanto, los Gobernadores de Juntos por el Cambio, se fueron por la tangente, expresaron que no apoyarán a ninguno de los candidatos en el balotaje y afirmaron que su deber “no es determinar quién será el próximo presidente”.El pútrido aroma del “vale todo”, está más presente que nunca. Mientras tanto, la mayoría del país sufre acuciantes necesidades. Esas necesidades, que obligan a no perder el tiempo con el chiquero, en el que se convirtió la disputa por apoderarse de la representación del pueblo.En esta suma de incoherencias, algunos se preguntan si, el fin, justifica los medios. Pero, la mayoría de los actores de este circo, se olvidó de la inflación de 120% y del 40% de pobreza en el territorio argentino.Mientras tanto, atrapados en un complicado contexto, los ciudadanos son los espectadores del pantanoso embrollo protagonizado por una irresponsable y destemplada minoría que pretende conducir la Patria.En este enredado y promiscuo panorama, parece que los halcones encabezados por un pato y un gato, seguirán encaminados en apurar el maquillaje para convertirse en leones.Por su parte, las palomas siguen volando en círculos y a esta hora, pareciera que se transformaron en gorriones.Algo es seguro: no hay dudas que, a ninguno de los mencionados plumíferos, les da vergüenza hacer el papel de los verdaderos gansos de la granja.En tanto,opinó: “El fin justifica a los medios. Se puede llegar a un gobierno poniendo plata y haciendo ejecutar a otros la maldad, donde Mauricio Macri estuvo detrás de toda esta movida, primero cuando cargó a Horacio Rodríguez Larreta, luego fue por Patricia Bullrich y ahora va por Javier Milei”.Asimismo,comentó: “Me parece que es una muestra más de que para algunas personas todo vale. Uno tiene lealtad por la gente que te vota, por tu familia, por tus propias convicciones y si no las tenes, ya está”.“Me parece interesante que uno como usuario de un país, una provincia o de una ciudad, el presidente o la gente que trabaja sea interlocutor”, agregó.A su vez,dijo: “La lectura que hago es que tienen tan poca credibilidad los políticos, tanto Massa como Milei, donde personalmente me encuentro en una encrucijada”., por su parte, contó: “Me encuentro en una posición neutra. La gente que votó a Milei en las PASO, en esta segunda elección cambió el voto. Después de este domingo, veo que muchas personas optan por el blanco, es decir, no se quieren hacer cargo de ninguno de los dos gobiernos”.Por otra parte,manifestó: “Hay dos análisis, uno que se hace desde adentro y otro es el que hace la sociedad mirando desde afuera, donde ningún político resiste archivo. Empiezo a notar por parte de la gente una especie de cansancio ya que no quiere escuchar nada y votar al mal menos menor para que se acabe todo esto”.“Sigue estando ese respeto hacia la autoridad de Presidente, donde se reflejó estrepitosamente en las urnas y no esa creencia que se quería instalar en las redes sobre Milei”, añadió.Mientras queexpresó: “No es lo mismo la persona que el candidato, quien resiste a determinadas variables y ejecuta en función de eso. Nosotros hacemos periodismo con menos elementos que aquellos que están cerca de la información, pero sin la contaminación”.Asimismo,reconoció: “Me parece que Myriam Bregman nos spoileó muy rápido esta película que es de ciencia ficción”.Por último,acotó: “El que vota a Milei es sesgado, donde hay una juventud muy militante de su partido y lo defienden un montón. Hay mucha gente que nunca se interesó por la política y ahora está totalmente asustado por Milei”.