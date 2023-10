En reunión con gobernadores, Massa rechazó "acuerdos de cúpulas" de partidos

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, ratificó hoy el compromiso de "construir un Gobierno de unidad nacional convocando a los mejores" de cada sector y pidió "no caer en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpulas de partidos"."Nuestra responsabilidad es construir un Gobierno de unidad nacional convocando a los mejores, no cayendo en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpulas de partidos, sino entendiendo que la responsabilidad a partir del 10 de diciembre es elegir a los mejores de cada una de las fuerzas económicas, sociales y políticas de la Argentina", expresó Massa.En conferencia de prensa tras el encuentro, Massa reiteró que "no hace distinción de fuerzas políticas" y convocó a "todo argentino que se considere un hombre de bien y tenga ganas de que nuestro países se inserte entre los países en desarrollo del mundo, el 10 de diciembre pueda ser parte de esa construcción".También reiteró que "la educación es la mejor herramienta contra la pobreza" y que "no puede ser paga", como proponía LLA."Queremos que Argentina siga siendo ese país que, en algún momento, a partir de la decisión de (Domingo Faustino) Sarmiento, nos llevó a tener la escuela como un formador de capital humano", expresó Massa.