Paritaria: Provincia pospuso suba salarial hasta conocer el índice de inflación

En una nueva reunión paritaria con representantes de ATE y UPCN, el ministro de Economía, Hugo Ballay, les informó lo mismo que a los paritarios de los gremios docentes: que“Con el compromiso de sostener que el salario no pierda ante la inflación, no se tomó ninguna oferta concreta hasta no conocer los índices de inflación de octubre y nuestra propuesta fuehasta conocer estos números; y, por pedido de los gremios, quedó abierta la posibilidad para que la semana próxima podamos convocarlos para tratar otros temas que fueron debatidos en otras paritarias anteriores y que todavía no tienen respuesta”, comunicó ael ministro de Economía, Hugo Ballay.Ballay aclaró que. “Es probable que en la reunión de la semana próxima se avance en alguno de esos temas o al menos queden plasmados para la continuidad con el próximo gobierno”, evaluó al respecto.Y resaltó: “El pase planta permanente de los trabajadores, el que se hizo en base a un instructivo que respetaba la antigüedad de cada trabajador, siendo que los principales auditores para que se cumpla fueron los propios gremios, y los pases de contratos de obra a servicio, fue uno de los grandes logros en estos ocho años de gestión”.sentenció el responsable de la cartera de Economía y confirmó: “No tenemos ningún condicionamiento de ningún tipo para las medidas que haya que tomar hasta el 10 de diciembre, pero por supuesto que lo haremos con la responsabilidad con la que trabajamos estos ocho años”., puso en práctica y lo demostró, comprometiendo con una decisión actual al gobierno futuro”, fundamentó Ballay al dar cuenta del anuncio para posponer la suba salarial a los estatales entrerrianos.