Schiaretti no tendría postura explícita sobre el ballotage

El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, inició este miércoles por la tarde un viaje oficial a Riad, capital de Arabia Saudita.



En medio oriente, Schiaretti, junto al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti y autoridades del Fondo Saudí firmarán un acuerdo de préstamo por 100 millones de dólares, con el cual se podrán desarrollar dos nuevos bloques (B y C) de la obra del acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba.



También participarán de la gira institucional, el gobernador electo, Martín Llaryora; y los ministros de Obras Públicas, Ricardo Sosa; y de Servicios Públicos, Fabián López.



Posteriormente, el mandatario provincial participará en París (Francia), de una serie de actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) referidas a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y luego en Barcelona (España) impulsará una ronda de reuniones y convenios referidos a la optimización de la competitividad, clusterizaciones y programas de transformaciones productivas de nuestras empresas con la Agencia para la Competitividad de la Empresa de Cataluña (ACCIÓ) y con la red global de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

Estará acompañado por la ministra de Coordinación, Silvina Rivero y el presidente de la Agencia Competitividad Córdoba, Fernando Sibilla.



Por su parte, el ministro López y el gobernador electo, Llaryora, continuarán con una agenda paralela en Medio Oriente, que incluirá reuniones con otros fondos de financiamiento.



El gobernador retornará el próximo lunes 6 de noviembre, y mientras se encuentre fuera del país el vicegobernador, Manuel Calvo, estará al frente del Ejecutivo Provincial.





Sin Definición



En el peronismo cordobés no habrá definiciones electorales de cara a la segunda vuelta presidencial por unos cuantos días. En el entorno de Schiaretti anticiparon que tampoco las habrá luego, al menos de modo público y explícito, informó La Voz.



En ese viaje, los dos dirigentes más importantes del PJ cordobés definirán todo lo que resta por resolver de la transición provincial y también fijarán la estrategia respecto de la segunda vuelta del 19 de noviembre.



Todo indica que ni antes ni después de ese viaje habrá una postura explícita de respaldo a Sergio Massa o a Javier Milei.



“Lo que Schiaretti tenía para decir respecto de la segunda vuelta ya lo dijo la noche del domingo. Felicitó a los ganadores y destacó cuáles son las ideas que representa Hacemos por Nuestro País”, indicaron desde el Centro Cívico.



Desde su entorno recalcan que Schiaretti considera casi una falta de respeto decirles a quienes votaron su proyecto a quién deben votar en el ballotage. “Schiaretti no se arrogará un derecho que no tiene”, insisten.