Milei: “Tuve una maravillosa charla con la señora Bullrich y nos reconciliamos”

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se posicionó en contra de formar coaliciones porque "aglutinan mucha gente" y "hacen a un gobierno inmóvil", y admitió que "tiempo atrás" ofreció a los referentes del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, formar una alianza "coherente con las ideas de la libertad"."No se puede ir con coaliciones que aglutinan mucha gente heterogénea, que pueden ser exitosas para ganar elecciones pero al momento de gobernar uno va para un lado y otro para otro, y eso hace un gobierno inmóvil. Estoy convencido de que es lo que le paso a (el expresidente Mauricio) Macri", señaló Milei en una entrevista para TN., y en una interna el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba. Y sostuve que esa alianza era ganadora en primera vuelta".por lo que pasó en la campaña y hemos logrado reconstruir el vínculo que teníamos, a veces la lógica de la campaña lleva a unos excesos".Además, valoró que la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio "hizo campaña apostando por el cambio" y consideró "un acto de grandeza" que Bullrich haya decidido acompañar la candidatura de Milei para el balotaje contra el ministro de Economía, Sergio Massa."Si me hubiera tocado hacer lo mismo, lo hubiera hecho., pero enfrente tenemos el populismo, la decadencia, la inflación, la corrupción", expresó.Y apuntó contra otros dirigentes de JxC: "Hoy tiene que tomar partido porque si toma (una posición) neutral está apoyando a Massa"."Hay muchísima gente que ha tenido un rol destacado en el gobierno de JxC y que me parece gente sumamente valiosa que nosotros estamos dispuesto a sumar en el caso de que ellos quieran volver a intentarlo en el gobierno de LLA", reconoció.En ese sentido valoró "la política exterior del gobierno de Macri" y el rol de Bullrich como "encargada de la cartera de Seguridad".Sin embargo, marcó que su espacio quiere "un cambio más profundo" que el de JxC, por ejemplo, Milei pretende que "no exista más el Banco Central", mientras que la coalición amarilla busca que "deje de emitir"."Yo no bajo mis banderas. Yo creo que el Banco Central no debe existir porque creo que la emisión monetaria es una estafa. Cualquier acción que toma el Banco Central hace daño", subrayó.Finalmente, reconoció que tiene "diálogo con el expresidente Macri y yo lo escucho"."Es más hizo esta propuesta y me pareció que tuvo razón, el movimiento que hizo, la señora Bullrich ha tenido un impacto fenomenal y fíjese los impactos en las redes", consideró respecto al apoyo que recibió de la excandidata presidencial este mediodía.Y agregó: "Lo que perjudica a JxC que hay un ala que tiene un perfil socialista y hay un ala con un perfil más libertad".