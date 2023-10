Acosta: "Estamos en un cambio de era en la política Argentina"

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ayelén Acosta, se expresó respecto a las elecciones presidenciales y señaló que "estamos en un cambio de era en la política Argentina, a partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa gane quien gane".



"Soy hija de la democracia y me duele decir que la misma está en deuda con la sociedad. Vivimos en un país con una riqueza inigualable, con un suelo que produce alimentos para 400 millones de personas todos los meses, sin embargo 20 millones de argentinos no tienen un plato de comida algún día del mes. Me duele el hambre en mi país, me duele Argentina", dijo.



"Soy de las que cree que el voto es personal y con lo cual no existe mandato político de un dirigente a un votante. Este año me tocó ser candidata a Intendente por mi ciudad, me votaron casi 12.000 vecinos, sin embargo no creo haber tenido influencia alguna en lo que decidieron luego de las PASO", destacó.



Consideró que "creo que debemos ser libres a la hora de poder expresarnos, tanto la sociedad como también la política. Celebro que se tomen posturas, por más que no haya unanimidad de criterios. Eso no implica que tenga que romperse Juntos Por el Cambio o que alguien deba irse, en ese sentido si estoy muy en desacuerdo con las declaraciones de Morales. Juntos por el cambio ya no es opción electoral este año y por lo tanto creo que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, como también a callar. En ese sentido respeto tanto la postura de quien fue nuestra candidata a Presidente Patricia Bullrich, como la de los gobernadores qué pregonan justamente lo que estoy expresando, Libertad de acción".



La deuda de la política con la sociedad "nos incluye a todos, pero vale remarcar qué hay un espacio político qué gobernó el 80% de estos años, las responsabilidades no son las mismas. Hace 16 años que me involucre en política y lo hice siempre en el mismo espacio, en el PRO, ponderando valores morales y éticos y oponiéndonos al Kirchnerismo, que tanto daño le ha hecho al país. Jamás podría votar a un candidato Kirchnerista, y como hija de la democracia, tampoco me permito votar en blanco, jamás lo hice, ni lo haré en esta oportunidad".



"Tengamos la libertad de elegir y también de expresarnos, respetémonos incluso en la disidencia, la sociedad espera una vez más que estemos a la altura de las circunstancia y soy una convencida que desde Juntos por el Cambio estamos a tiempo de poder hacerlo", manifestó.