Una por una, las razones que delineó Bullrich al brindar su apoyo a Milei

Política La UCR anunció que no acompañará a ninguno de los candidatos en el balotaje

"Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla", fue una de las frases, en este caso atribuida a José de San Martín, con las cuales la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, justificó hoy su explícito apoyo al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje que deberá disputar con el oficialista Sergio Massa.Acompañada por Luis Petri, su ex compañero de fórmula, Bullrich esbozó los lineamientos centrales de su inclinación por el economista y aspirante a la Casa Rosada, en la desligó al PRO.-"No venimos en representación de nuestros partidos, sino de haber tenido el apoyo de nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos que nos acompañaron".-"Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Junto a Luis Petri ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y libertad".-"La urgencia nos obliga a no ser neutrales de la continuidad de kirchnerismo a través de Sergio Massa".-"La seguridad de los argentinos estará en riesgo".-"Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido; sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa".-"Con Milei nos perdonamos mutuamente. Fue una charla en el ámbito privado. Fue un perdón".-"Nosotros en todos los partidos tenemos libertad de acción, siempre el radicalismo tiene derecho a libertad de acción. El PRO también tiene libertad de acción, es un punto importante. Nosotros sentimos la responsabilidad por haber sido la boleta que la gente puso en el sobre".-"Todos los partidos, tanto el PRO como el radicalismo tienen libertad de acción, espero que no se convierta en una ruptura del diálogo interno".-"Nuestra charla con Milei fue una charla en la que hemos terminado ciertos enfrentamientos, no hablamos de gobierno, no estamos en un acuerdo o pacto con Javier Milei, nosotros decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó, lo que nosotros creemos que la Argentina necesita. Acá no hay un diálogo cogobierno, es una posición política y estratégica que creemos correcta para Argentina".-"Si gana el kirchnerismo, JxC va a una disolución total porque conocemos las prácticas de extorsión a las provincias y diputados. Con esta posición estamos permitiendo que JxC no quede presa de una nueva transversalidad como la que hizo Kirchner 2003, 2004, 2005".-"La fórmula fuimos nosotros, nosotros tomamos la decisión de llevar adelante unas PASO, a Macri le cabe la misma responsabilidad que a los cientos de miles de militantes de JxC".-"Me parece que la gran autocrítica es que cuando el país tiene dos alternativas, las posibilidades del triunfo son enormes. Milei logró representar ese cambio en las generaciones más jóvenes".-"Nuestra decisión es unilateral, no hicimos ningún acuerdo".