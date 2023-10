Galimberti criticó la decisión de Bullrich y parafraseó a Messi: “Andá pa´llá”

? Anda pa'lla — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) October 25, 2023

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció junto a su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, su respaldo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, negociado junto al exmandatario presidencial, Mauricio Macri.Minutos después, el diputado nacional de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, Pedro Galimberti, cuestionó en duros términos el apoyo de Patricia Bullrich yLuis Petri, a la candidatura de Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre, cuando enfrentará a Sergio Massa.Para el legislador, la coalición debía mantenerse neutral en esta instancia electoral que se consumará el 19 de noviembre.Cabe recordar, que hace algunos meses, la ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, le negó a Galimberti, el pegado de su boleta para las PASO entrerrianas, que lo obligaron a competir contra Rogelio Frigerio con la desventaja electoral de la boleta corta.Además, en otro posteo, parafraseó a Lionel Messi con su clásico "andá pa'llá", precedido de la imagen de un pato, apodo de Patricia Bullrich."Su pronunciamiento inconsulto, como autoridad partidaria y excandidata presidencial, mella también la confianza de los demás actores que confluimos en la coalición. Los argentinos no podemos elegir entre lo malo y lo más malo", sostuvo Galimberti."La prescindencia de un proceso que nos resulta ajeno era la opción más prudente para que el país elija en libertad, sin que nadie tenga que andar diciendo a quién votar. La neutralidad no es inocente, es una expresión política de descontento. Es un hecho político en sí mismo", opinó el dirigente radical.Finalmente, sostuvo que “el país se reconfigura con un futuro incierto. Lo mismo ocurrirá en el sistema de partidos y en las coaliciones”.