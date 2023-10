Carrió: "Macri siempre jugó para Milei y para la destrucción de JxC"

Política La UCR anunció que no acompañará a ninguno de los candidatos en el balotaje

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, arremetió hoy contra el ex presidente Mauricio Macri y lo acusó de haber jugado "siempre para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio"."Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa", lanzó la ex diputada nacional.Y profundizó: "Me di cuenta en su cara, y su zona oscura. Se lo dije a (el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica) Maxi (Ferraro) y a Maricel (Etchecoin): lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio (Rodríguez Larreta), entregarla a Patricia e irse con Milei", insistió.Además, consideró que "el kirchnerismo ya ganó" al haber logrado la reelección de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y volvió a responsabilizar a Macri por la derrota, ya que lo acusó de haberse "equivocado en la estrategia, pelearse con (Diego) Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador".De cara al balotaje de 19 de noviembre, Carrió remarcó: "Hay que impugnar el voto, y el que quiera votar que se haga responsable, porque está avalando"."Una parte del PRO tiene nuestra posición y el radicalismo está imposibilitado de actuar en uno u otro lado, porque violaría sus principios republicanos", afirmó.Y concluyó: "La causa republicana permanece, los hombres y mujeres pasan".