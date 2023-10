Fabián Rogel: “El radicalismo debería apoyar la democracia y Milei no lo es”

El diputado provincial electo Fabián Rogel (UCR-Paraná) analizó el escenario político tras el resultado de las elecciones del domingo y los posicionamientos futuros en relación al ballotage a nivel nacional.



En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Rogel señaló: “Yo encabezo la lista de convencionales nacionales que es el organismo máximo del partido, que tiene que tomar posición; no sé si será convocada a o no la convención, no creo que cinco gobernadores radicales –por más que tengan una representación política electoral importante en sus distritos- puedan tomar la decisión de hablar por los radicales. Así que espero que haya prudencia, venimos de muchos desaciertos que se vienen acumulando, desde Gualeguaychú en adelante venimos de desacierto en desacierto”.



Al respecto, definió: “Hace dos años hemos venido consolidando la presencia electoral en muchos distritos pero a su vez hemos ido perdiendo presencia y hay que frenar esta caída, y espero que esta decisión no termine siendo nuevamente un error. Es difícil porque son dos puntas de un mismo lazo, votar por Milei o por Massa son posiciones que de alguna manera nos alejan. Que (Mauricio) Macri esté con Milei no me llama la atención y que algunos dirigentes allegados al PRO estén allegados a Milei no me llama la atención, porque la frase del anti-kirchnerismo encubre el anti-peronismo y el anti no nos sirve para nada. La conciencia nacional debe despertarse y tenemos que ir por políticas de Estado que venga quien venga esté obligado moralmente a continuarlas”.



Agregó que “estamos conmemorando 40 años de continuidad democrática y si no comenzamos a aprender algunas cosas, sobre todo los errores, estamos condenados a repetirlos” y consideró que “el radicalismo en esta oportunidad, no públicamente, debería tratar en lo posible de apoyar a alguna expresión que tenga que ver con la democracia y en el caso de Milei no lo es”.



En tal sentido, planteó que “llevar de vicepresidenta a una persona, un don nadie, que reivindica los años duros de la dictadura, que vuelve a poner en tela de juicio los muertos y desaparecidos y reivindica lo peor de ese proceso, de alguna manera no estamos apoyando lo que es la continuidad democrática. Reconozco que pueden estar faltando algunas cosas, pero esa etapa hay que cerrarla, de un solo lado, las víctimas fueron las del terrorismo de Estado. No es lo mismo una célula terrorista que el terrorismo de Estado, quien no quiera entender eso está reivindicando porqué se dio el golpe de Estado que fue civil y económico. Que una candidata a vicepresidenta nos venga a traer esa rémora, hay que tener mucho cuidado en lo que se va a votar en esta general”.



Sobre la opción del voto en blanco, Rogel afirmó que “hay que ser democrático siempre; ojalá Milei se baje y no compita, creo que le haría bastante bien al país si esto ocurriera. El voto en blanco es una herramienta que la tienen que decidir los radicales, vamos a mirar un poco más, vamos a hacer alguna asamblea para tomar posición, y vamos a tratar de definirnos. Por lo pronto, yo sé lo que no voy a votar”.



En relación con el triunfo de Frigerio en la Gobernación, reiteró: “Yo no quiero jugar a la interna, quiero jugar al poder porque en los 40 años de democracia, menos ocho que fue gobierno Sergio Alberto Montiel, son 32 años de gobierno del peronismo y teníamos que oxigenar el poder en la provincia de Entre Ríos. Creo que ese fue el cometido, fue el logro de Frigerio, con una vice radical como corresponde, y quien es gobernador electo va a tener un Senado en minoría –8 a 9- entonces se da la gran posibilidad de que en Entre Ríos tengamos una convivencia política pensando en cosas más importantes que la negatividad que implica oposición y oficialismo en el viejo esquema”.



“Entre Ríos no ha tenido una mala administración pero no alcanza con pagar los sueldos a término de los jubilados, pensionados y empleados públicos. El pueblo vota por dos cosas: una es la administración de la cosa pública, que es una tarea un tanto menor porque la burocracia bien entendida se realiza –las cosas se realizan porque el Estado existe, los empleados existen y hasta hay salud y educación- pero la gran tarea para la cual un hombre político es votado es para la transformación y eso ya requiere un estudio más importante. A la provincia de Entre Ríos le está faltando esa transformación y esperemos que con Rogelio Frigerio lo podamos hacer”.



Finalmente, sobre el resultado en la ciudad de Paraná, opinó que “los radicales jugaron demasiado a la interna y les cuesta mucho jugar al poder, y eso es lo que pasó”.