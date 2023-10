La reacción de Milei después de la conferencia de prensa de Patricia Bullrich

“Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Sin embargo nos encontramos ante un dilema: es cambio o continuidad de las mafias. Tenemos la obligación de no ser neutrales"



Gracias @PatoBullrich por poner el futuro de los argentinos por delante de cualquier… — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 25, 2023

Un dibujo de un león abrazando a un pato con una bufanda de la Argentina, esa fue la respuesta inmediata vía Twitter que posteó el candidato libertario Javier Milei después de la conferencia de prensa que brindó la titular del PRO, Patricia Bullrich.Las definiciones se tomaron luego de que anoche se produjera una reunión entre Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.“Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Sin embargo nos encontramos ante un dilema: es cambio o continuidad de las mafias. Tenemos la obligación de no ser neutrales" Gracias @PatoBullrich por poner el futuro de los argentinos por delante de cualquier diferencia".La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri y lo acusó de haber jugado "siempre para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio"."Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa”, lanzó la ex diputada nacional.