Diputada provincial electa se aleja de Milei y forma bloque propio: su motivo

La diputada electa por La Libertad Avanza (LLA), Liliana Salinas, confirmó que el Partido Conservador Popular (PCP) no formará parte del bloque de la fuerza que lidera Javier Milei, ya que rechazan una posible alianza con Juntos por el Cambio.El giro de Milei para ganar en el balotaje, generó la primera fractura al interior de LLA en Entre Ríos, ya que la diputada electa, Liliana Salinas ratificó la fragmentación del bloque en la Cámara Baja entrerriana.El acercamiento a Juntos por el Cambio por parte del líder del espacio y candidato a presidente, Javier Milei, derivó en el alejamiento de Salinas. "A tres días de que el 77% del pueblo argentino se exprese, y donde desde La Libertad Avanza Entre Ríos, consolidamos a Javier Milei como la segunda opción más votada, apenas debajo de Sergio Massa, hoy vemos con estupor el giro radical de la postura de nuestro candidato presidencial, que se manifiesta en todos los medios de comunicación donde es entrevistado”, afirmó la diputada electa en un comunicado.“En mayo fundamos La Libertad Avanza, pensando en llevar ideas de libertad, sujetas a no transar ni acordar con la casta que tan mal nos dejó en estos 40 años de democracia. Creímos en Javier Milei, que decía que ‘con los mismos de siempre NO’. Somos parte de este espacio desde antes que sea el 'boom' que arrasó en las PASO de agosto y que se creía que se impondría como presidente el domingo 22/10”.“Pero ¿qué pasó?...Errores, muchos. Propios, ajenos y de gente que dice ser liberal que nos dejaron segundos el domingo, a más de seis puntos de Massa, y a 15 puntos de ser gobierno a partir del 10 de diciembre”.“Esta situación generó caos. Evidentemente luego de ver cómo el poder que se estaba por tener se fue de las manos como el agua. Nos quieren llevar a acordar, transar, y abrazar a ‘los mismos de siempre’”, remarcó la diputada electa en el escrito.“Como fundadora de L.L.A.E.R., presidente del P.C.P (Partido Conservador Popular), y diputada provincial electa, desde nuestro partido político, no permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio. Es, por esto, que, por pertenecer a un espacio de libertad de acción, manifestamos desde ya, que generaremos un bloque de diputados denominado PCP, no siendo parte de lo que han destruido en un abrir y cerrar de ojos! Siempre, defendiendo nuestros ideales! Los que otros ya se olvidaron...”, manifestó.“Estoy trabajando desde un primer momento con las ideas de Javier y, de hecho, en Entre Ríos arremetí con todo a las ideas de Cambiemos, por lo que hacer una alianza con Juntos por el Cambio estaría rompiendo las bases de LLA”, dijo la dirigente del PCP, en diálogo cony se cuestionó: “¿Dónde quedan las bases de LLA después de todo lo que se dijo de (Patricia) Bullrich, a quien trató de montonera y de cómo trató a la Izquierda y hoy, habla de trabajar juntos? En mi territorio, me va a costar mucho decirle a la gente que lo tiene que votar”, resaltó.“No voy a cambiar, sigo con mi postura y con las ideas de la libertad, pero voy a dejar en libertad al electorado totalmente”, remarcó la dirigente, quien acusó a Milei de querer “acordar y transar con los mismos de siempre”, reiteró acerca de lo mencionado en el comunicado.En ese marco, apuntó que “la gente que quiera acompañar y armar todo para trabajar en la fiscalización tienen en total libertad”, y aclaró que ella seguirá “apoyando las ideas de Milei, pero voy a militar ni hacer campaña” de cara al balotaje.“Me hace muchísimo ruido lo que pasa, de hecho, cuando me retiro del peronismo fue por todo este ruido también. Entonces, hoy volver a pasar por lo mismo: no. Prefiero seguir trabajando tranquila y prepararme para lo que viene en estos cuatro años, desde mi lugar”, remarcó y agregó que “voy a seguir convencida y sin salir de mi convicción por la que estoy acá y por la que llegué a ser diputada en la provincia”, aseguró.“Voy a invitar a los legisladores que ingresaron conmigo a la cámara baja con las ideas de la Libertad, para que acompañen el bloque del PCP”, afirmó y agregó que “con esta decisión rompemos totalmente con Milei”, dijo aEn referencia a un posible encuentro con Milei, la diputada electa, dijo que “voy a ir como hice siempre y como siempre trabajé para armar el partido”, señaló.