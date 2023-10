Bullrich respaldará a Milei: “hay que unir fuerzas para un objetivo superior”

Reunión con Macri y Milei

El argumento

Ni pacto ni acuerdo

¿Ruptura o fortalecimiento?

Opinión de Carrió

Patricia Bullrich y Luis Petri encabezaron una conferencia de prensa en la que anunciaron su respaldo a Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, en el balotaje.En el primer tramo de su discurso, la ex candidata a la presidencia ratificó su rechazo al oficialismo: "No se puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Massa porque esto implicaría una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto", afirmó.Luego llegó el momento de las preguntas y allí la titular del PRO explicó que hablaban como fórmula, más allá de las expresiones de los integrantes de Juntos por el Cambio: “Luego daremos las discusiones que haya que dar”.“Anoche tuve encuentro con Milei, mantuvimos una charla respecto de lo que fueron sus declaraciones (la acusó de poner bombas en jardines de infantes) y nos perdonamos mutuamente porque hoy la Patria necesita que seamos capaces de perdonarnos. Está en juego el futuro”, amplió a modo de resumen de su acuerdo con los libertarios.Más tarde fue consultada sobre una eventual fractura con la UCR: “El radicalismo tiene todo el derecho de tener libertad de acción, al igual que el PRO. Esperamos que esto no signifique una ruptura del diálogo interno sino que sea un fortalecimiento a futuro de Juntos por el Cambio”.Más allá de su deseo, la decisión de la fórmula presidencial de JxC de respaldar el cambio, apoyando a Milei en el balotaje, provocará que prácticamente se formalice la ruptura de la coalición opositora.En ese contexto, Bullrich advirtió: “Si gana el kirchnerismo, Juntos por el Cambio va a una disolución total. Entonces es al revés, con esta posición estamos permitiendo que JxC no quede preso de una nueva transversalidad como hizo Néstor Kirchner entre 2003 y 2005″.Esta postura, que Bullrich anunció con el respaldo de Mauricio Macri, comienza a perfilar un proceso de ruptura de la coalición opositora, donde tanto la Coalición Cívica, una parte del PRO y el radicalismo se manifestaron en contra del líder libertario hacia la segunda vuelta."No venimos en representación de nuestros partidos sino en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6,2 millones de argentinos que nos acompañaron", aclaró Bullrich sobre el respaldo obtenido en los comicios generales del 22 de octubre, donde la fórmula opositora alcanzó el 23,85% de los sufragios, en el tercer lugar de las preferencias del electorado.Al justificar su aval a Milei, Bullrich sostuvo asimismo que un Gobierno de Massa "significaría un Estado en contra de la gente, que seguirá siendo una guarida de ñoquis, con privilegios para mafiosos y gerentes de la pobreza" y consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "seguirá poniendo jueces e intentará tener una Corte a su medida".Bullrich aclaró que la charla que mantuvo con Milei no implica un acuerdo para gobernar juntos. "No estamos en un acuerdo ni en un pacto con Javier Milei, decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó, y los que no nos votaron y nos quieren escuchar", afirmó y explicó que "no hay ni un pacto ni un acuerdo de co-gobierno, sino una posición estratégica de lo que creemos correcto para la Argentina".Sobre si Juntos por el Cambio se partirá, Bullrich consideró que "con esta posición estamos permitiendo que Juntos por el Cambio no quede presa de una nueva transversalidad", al referirse a los acuerdos entre el kirchnerismo y la oposición que llevaron a la composición de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos.A continuación, expresó que es necesario "un cambio de raíz de las condiciones de funcionamiento de la economía, con un capitalismo con privilegios de unos pocos que condenan a la mayoría al fracaso".Ante una consulta durante la conferencia de prensa posterior a su exposición, Bullrich dijo que los partidos que componen Juntos por el Cambio tienen "libertad de acción"."El radicalismo tiene todo el derecho de tener libertad de acción, también el PRO", afirmó, y sostuvo que "hay distintas opiniones y no creo que esto signifique la ruptura del diálogo interno, sino todo lo contrario, un fortalecimiento respecto del futuro de Juntos por el Cambio".En la conferencia estuvieron presentes acompañando a Bullrich y Petri, el dirigente del PRO y exsenador Federico Pinedo; el exdiputado Eduardo Amadeo; la exlegisladora y diputada Silvina Giúdici; la actual legisladora de Vamos Juntos María Luisa González Estevarena; y el dirigente de JxC Damián Arabia, entre otros.En las antípodas de esta idea, minutos antes de la comparecencia de Bullrich, brindó una entrevista a la señal televisiva de La Nación la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien dijo que Juntos está "roto", y culpó por esta situación al expresidente Mauricio Macri.Carrió dijo que, en su momento, tras una reunión con Macri, se juntó con sus allegados y les adelantó: "Macri va a desgastar a Horacio, entregar a Patricia y se irá con Milei".Sobre el expresidente agregó que "siempre jugó para la destrucción de Juntos por el Cambio"."El que rompe es él", agregó Carrió sobre la responsabilidad de Macri en la actual situación de la coalición y dijo que el anuncio de hoy de Bullrich implica "un error histórico" de la exministra de Seguridad.