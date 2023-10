Ricardo Alfonsín: “Milei pone en riesgo la convivencia democrática”

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, aseguró que el candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, "pone en riesgo la convivencia democrática", a la vez que es poco serio que quiera que Patricia Bullrich forme parte de su Gobierno, en caso de ser electo.



"El partido espero que se manifiesta a favor de (Sergio) Massa porque no exagero al decir que Milei pone en riesgo la convivencia democrática. La historia nos demuestra que los totalitarismos más duros empezaron con violencias verbales", expresó.



En diálogo con Splendid, además, señaló: "Lo preocupante es que existan personas irascibles que les cuesta controlar sus emociones, que sean violentas y que rechazan el diálogo como sistema, lo que es incómodo para los amigos, pero si así es alguien que quiere ser Presidente es para que nos preocupemos y mucho sino nos vamos a dar cuenta tarde".



"Evitemos que caiga el misil que representa el candidato de La Libertad Avanza para nuestro país", aseveró Alfonsín, mientras que luego opinó acerca de las versiones que indican que el PRO le daría su apoyo a Milei.



"Las barbaridades que ha dicho de Bullrich que formó parte de las a organizaciones armadas, incluso, bombas en jardines de infantes y eso es un disparate. Es poco serio que quiera que ella forme parte del Gobierno y, a los pocos serios, mejor perderlos que encontrarlos", expresó.



En tanto, añadió: "Ojalá, que no nos toque nunca que nos gobierne alguien con esas características. A mí me da vergüenza, los españoles me preguntan si las cosas que dice son ciertas, si habla con sus hijos de 4 patas, parecemos un país bananero".



"Puedo entender que una persona que sufra mucho, que no puede alimentar a sus hijos, que no tenga trabajo, pueda votar a Milei, ¿Pero empresarios reconocidos que acompañen a Milei?", culminó.