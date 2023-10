Romero: “El transporte es un tema de agenda principal”

“La Constitución de la provincia ordena la coparticipación”

Primeras medidas como intendenta de Paraná

Transporte

Salario municipal

Consejo Deliberante

Carta orgánica y obras estratégicas

Elecciones

Estacionamiento

Extensión del horario en dependencias municipales

Horarios de comercio en Paraná

La intendenta electa de la ciudad de Paraná, Rosario Romero, brindó detalles de sus principales medidas cuando asuma el próximo 10 de diciembre, durante su participación en el programa “El Ventilador” transmitido por Elonce.“El Estado tiene que ofrecer una continuidad y eso es un principio jurídico, ya que no significa que una administración termina y no hay obligaciones que cubrir. El 10 de diciembre cuando cambien las autoridades tiene que darse todo de manera natural. Estamos organizando la transición en el ministerio de gobierno y el armado en la ciudad de Paraná”, sostuvo.Con respecto al equipo de trabajo, dijo: “Habrá algunos nombres que se repetirán y otros que no, pero no está todavía armado. Incluso, estoy analizando las orgánicas que están en varias ordenanzas”.Asimismo, se refirió a las elecciones: “Siempre el proceso democrático me pone contenta porque viví la dictadura y la recuperación de la posibilidad de votar. En Entre Ríos ganó Massa, el gobernador Bordet en su categoría, no tuvimos la misma suerte en la categoría gobernador donde fue una elección muy pareja, pero ganó Rogelio Frigerio, y en la ciudad gané en una elección relativamente pareja, no fueron muchos puntos. La gente selecciona, distingue, elige, no corta mucho, pero se mezcla el voto”.“La convivencia en la democracia es necesaria y destaco el mensaje de Sergio Massa, que no lo hizo en la noche de las elecciones, sino en la campaña de las PASO, sobre la convocatoria a un gobierno de unidad nacional. Estoy convencida de que los problemas grandes que tiene Argentina vinculados a la inflación, a la renegociación de la deuda, a cómo nos insertamos en el mundo, a cómo potenciamos esta gran chance que tiene Argentina en el mundo por el litio, el gas, los productos alimenticios, no son de un partido político”, agregó.“A mí me resulta muy interesante la idea de Massa en dos sentidos, la unidad nacional y el gobierno sin grieta. Es apostar a un futuro diferente en la Argentina de más racionalidad política y tenemos que dialogarlo todo”, afirmó.“Además, en la actualidad tenemos otra ventaja que son las redes, ya que en algunos aspectos posibilitan algún nivel de abuso porque el anonimato genera una especie de impunidad, pero también tienen la ventaja de la información automática donde los chicos y la gente más joven, se informa casi todo por redes”, remarcó.“A mí me parece que la información es mucho más horizontal y las gestiones de gobierno tienen su nivel de información y los déficits que pueden tener los gobiernos, se saben. No imagino una falta de dialogo, ya que nos saludamos recíprocamente con el gobernador electo y no me cabe duda de que en la democracia se dialoga y se trabaja junto”, destacó.“Cuanto más consensuadas sean las políticas de un Estado, más éxito aseguran. También, me parece importante que un concejal de la oposición se sienta parte de un proyecto que hace bien a la ciudad”, añadió.“Después, algunas cuestiones vinculadas a la ciudad que tienen que ver con la belleza de Paraná, la continuidad de las obras, algunas ideas innovadoras que tengo en materia de ambiente. Estas cuestiones serán de la primera semana”, remarcó.“Es un tema de agenda principal y ya tengo un equipo para trabajar un contrato de concesión nuevo. Hay que recuperar de manera rápida el tren a Oro Verde y después pediré una reunión con los intendentes electos del área metropolitana porque al tema transporte lo tenemos que trabajar entre todos”, comentó.“Se va a mejorar en esta paritaria y hay que seguir mejorando. También, dialogué con empleados municipales en el sentido de las obras de la ciudad que, en función de la productividad, van a percibir un haber mejorado por hacer obras barriales o de bacheo en distintos puntos de la ciudad, sin dejar de lado a las empresas que están trabajando con el Estado”, dijo.“Hay una ordenanza que dispone que el Consejo Deliberante sesione en distintos lugares de la ciudad, donde en diciembre sesionarán en algún barrio de Paraná. Mi propósito es que el gabinete municipal sesione en distintos lugares de la ciudad porque me parece que está bueno que nos hagamos cargo viendo el problema. No es lo mismo que te llegue un reclamo o una nota, que verlo en la ciudad”, acotó.Respecto a la obra del Planetario de la ciudad, confirmó que “está iniciada la obra en el Parque Varisco. Está financiándola el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Entiendo que si Sergio Massa es presidente vamos a tener la garantía de que esa política de estado continúa. La Asociación Entrerriana de Astronomía me hizo notar su anhelo de que ese proyecto se concrete. Me parece extraordinario porque hará al turismo estudiantil. Va a hacer que nuestros chicos vayan a un Planetario, es una novedad y es muy lindo”.Sobre su elección como intendenta de Paraná, expresó: “en lo particular me pone muy feliz por la función pública y porque los vecinos me hayan confiado esta responsabilidad tan linda, como es conducir los destinos de esta ciudad. Esa confianza me obliga a armar un equipo con gran responsabilidad porque hay que responder a ese desafío. En materia de derechos, Constitución, Pactos Internacionales, leyes, ordenanzas, está todo hecho. La brecha que hay para generar igualdades es cultural y educativa. Los estados tenemos que hacer un esfuerzo para hacer educación, sobre todo no formal. Pasa por difundir más las historias de las mujeres, por hacer notar y poner en la agenda las situaciones de desigualdad para que se discuta. Hay que hacer educación y cultura vinculada a las igualdades. Van a verlo desde el estado municipal” y agregó: “al Área de la Mujer la pensamos fortalecer, sostener, seguir con las políticas públicas”.Consideró que “transporte hay que cambiar, hay que hacer cosas concretas para mejorar. Hay que fortalecer políticas públicas en materia de Desarrollo Social. Se ha hecho mucho. Por ejemplo, cuando se hizo la obra de Circunvalación e ingreso a Ruta 12, hubo que sacar 70 familias de la traza y se hizo un barrio que hoy lo podemos ver. Se hizo una muy buena gestión. También se está haciendo una muy buena obra en Los Arenales. Ese barrio cambia en cuanto a servicios, viviendas, obras de infraestructura. En Paraná quedan muchos barrios populares donde hay que mejorar vivienda, construir baños, hay barrios en esa situación. Es una de mis preocupaciones, ver cómo optimizamos lo que el estado ya dispone para ayuda social y levantamos el nivel de vida de mucha gente”.Romero explicó que “hay que licitar un sistema de estacionamiento medido. Ya los pliegos los armó esta gestión y por una razón especial no se adjudicó, porque se hizo una licitación. Nosotros vamos a tomar la base de ese pliego y vamos a volver a licitar”.“Hay que digitalizar todo lo que sea obras particulares. Si uno tiene que presentar un plano aún debe hacerlo en formato papel, hay que buscar la forma de digitalizar. He charlado con los Colegios y vamos a trabajar en ese tema desde el día uno. Vamos a ir hacia un municipio digital”, afirmó.Sobre el sector de salud y la posibilidad de extender los horarios de atención en centros de salud, dijo: “hay que repensar la propuesta porque se había propuesto que los centros de salud municipales tengan una atención extendida. Ahí hay un tema vinculado a la complejidad, si alguien tiene un problema de salud a las 17 o 19 horas y requiere urgencia, lo mejor son los hospitales, porque tienen adecuada complejidad. Si al centro de salud llega un tema de salud urgente a la noche, estamos perdiendo tiempo. Lo que tenemos que hacer es recomendar que vayan al hospital. A esto no lo digo yo, sino los médicos y quienes trabajan en el sistema de salud”.Sobre la posibilidad de implementar el horario de corrido, aseveró: “a mí me encantaría, pero hay que lograr consenso entre los empleadores, los empleados. El sindicato siempre quiso. La siesta es difícil para la venta. Quizás hay que hacerlo en ciertas épocas del año, porque si no a la siesta el negocio está vacío”.