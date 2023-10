Comenzó el escrutinio definitivo en Entre Ríos de las elecciones generales

La junta electoral nacional dio inicio a la crucial labor del escrutinio definitivo en la provincia de Entre Ríos. En este proceso, se verifica minuciosamente la documentación electoral proveniente de las mesas de votación, asegurando la transparencia y exactitud de los resultados.En palabras de la prosecretaria electoral, Narubi Godoy, quien se refirió a este proceso: "Comenzó en la sede de la secretaría electoral del distrito Entre Ríos la labor del escrutinio definitivo; aquí no se produce el conteo de los votos de cada una de las urnas, sino que esa labor la desarrollaron todos los presidentes de mesa en presencia de los fiscales partidarios el día domingo después de las 18".Godoy continuó explicando:ya que traen consigo los certificados para fiscales y también fueron confeccionados el día domingo".En cada una de las 14 mesas presentes en este proceso, se encuentran miembros del personal de la secretaría electoral y fiscales de las agrupaciones que han postulado candidatos en las elecciones generales.Godoy también informó que "la junta electoral nacional dio inicio a la labor del escrutinio definitivo a las 18, en atención a que no se habían recibido protestas en relación a la elección ni en mesas particulares, asique se comenzó a analizar la documentación de las mesas de Paraná y ahora ya vamos por la localidad de San Benito".Este proceso, regido por el código electoral nacional, establece un plazo de 10 días corridos para completarse. Debido al número de electores y mesas en la provincia de Entre Ríos, generalmente toma entre cuatro y cinco días, a veces menos. Godoy subrayó que "es una labor dinámica, a veces se realiza con agilidad, a veces se ralentiza un poco, debido a las diferencias de votos que han recibido los candidatos. Cuando hay menos margen de votos en las candidaturas, se vuelve un poco más lento y tenso el proceso".Finalmente, la prosecretaria electoral destacó la importancia de resolver los votos recurridos: "Se hace un control de actas y esto no quiere decir que en el momento de la verificación del acta no se planteen cuestiones. Por supuesto, que es una función esencial en el escrutinio definitivo la resolución de los votos recurridos, que son aquellos que, al momento de realizarse el escrutinio de mesa, la autoridad de mesa tenía la opinión de declararlos nulos, válidos o había diferencias de opiniones en relación a los fiscales. Cuando la autoridad de mesa no logra resolverlo en esa instancia, se utiliza el voto recurrido. Se completa un formulario donde cada fiscal establece la opinión de por qué considera que es un voto válido o un voto nulo, y esa información se resuelve en esta instancia de escrutinio definitivo”.