Gainza: “Agradezco a los vecinos de Paraná que nos dieron su apoyo”

En las instalaciones de la sede de “Amor por Paraná”, Emanuel Gainza junto a su equipo se reunió con vecinos de la capital entrerriana que lo acompañaron durante la campaña. En ese sentido,dialogó con el dirigente.Además, agregó: “Agradezco a los más de 55 mil vecinos que nos dieron su apoyo, que confiaron en nuestra propuesta, que nos permitieron expresarnos y que nos abrieron las puertas de sus casas o comercios para conversar de la propuesta en la ciudad de Paraná”.Asimismo, sostuvo: “Uno participa en política no solamente para ganar, sino para cambiar las cosas y demostramos con el trabajo de ‘Amor por Paraná’ que se puede hacer un montón de cambios sin un cargo específico”.A su vez, se refirió a la posibilidad de integrar el equipo de Frigerio: “Hace mucho tiempo trabajamos juntos y será un gran gobernador, la provincia necesitaba una renovación. Hace más de 20 años que gobernaba el mismo signo político y creo que la posibilidad de que nuevos dirigentes con ganas, propuestas e ideas vengan a la gestión provincial, será muy importante para la etapa que viene. Colaboraremos en el lugar que Rogelio piense al momento de armar su equipo, ya que podemos ser valiosos en esa propuesta”.Por otra parte, comentó sobre su relación con Rosario Romero: “Cuando fue el resultado de manera definitiva, me comuniqué con ella, me puse a disposición y la felicité por el resultado. En la elección fuimos adversarios, tenemos visiones distintas de la ciudad, pero la gente con su voto elige y después del domingo, tenemos que volver a ponernos la camiseta de Paraná”.Por último, destacó: “La gente que nos conoce, sabe que este equipo dio todo para tratar de recorrer cada rincón de Paraná, donde tratamos se sumarle mucha escucha, ya que la política habla demasiado y escucha poco. Nuestra campaña intentó que los vecinos fueran los protagonistas y cuando uno hace un esfuerzo total, es una victoria completa”.“Nuestro equipo no hace política solamente por un resultado electoral, porque creemos que la ciudad de Paraná tiene un potencial enorme que liberar. Nuestro proyecto tenía las mejores propuestas y el mejor equipo, pero la gente elige. Seguiremos trabajando y acompañando por nuestra ciudad”, cerró.