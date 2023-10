Massa: "La lucha contra la inseguridad no puede tener una bandera política"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, abogó por que la calle "vuelva a ser se los que trabajen y no de los delincuentes", y reiteró que en caso de ganar el balotaje la lucha contra la inseguridad "no va a ser un tema más en la agenda" de su eventual Gobierno sino una cuestión "personal" al encabezar el lanzamiento del Programa Integral de Ciudades Seguras.



Massa sostuvo que "la lucha contra la inseguridad no puede tener una bandera política", sino que "tiene que ser una convicción en la que todos los sectores trabajemos juntos con una mirada propositiva y de profesionalismo hacia nuestras fuerzas de seguridad".



Así se expresó al encabezar en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner el lanzamiento del Programa Integral de Ciudades Seguras, al que apostó como una "política de Estado", en un acto en el que destacó la presencia de "intendentes socialistas, peronistas, de partidos provinciales, radicales, del Pro, vecinalistas y de Hacemos por Córdoba", entre otros.



En su discurso, Massa señaló que con ese programa de infraestructura y equipamiento tecnológico destinado a la construcción de Centros Inteligentes de Monitoreo (CIM) para municipios, el Gobierno "siembra un instrumento que aspiramos a seguirlo adelante si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de ser presidente".



También recalcó que la actual administración aspira a que "si vienen otros no rompan un camino que tiene que ver con la prevención y el cuidado de la vida de las personas".



Al respecto, reiteró que "la lucha contra la inseguridad es una obligación indelegable del Estado" y, en ese sentido, advirtió que "los que promueven la venta libre de armas están renunciando a una responsabilidad indelegable y a nuestra Constitución", en referencia al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



"La pelea contra la inseguridad no va a ser un tema más en la agenda, sino personal, porque son ellos o nosotros: o los delincuentes en la calle como dueños o los argentinos de bien que trabajan y quieren disfrutar del espacio público", definió.



Al destacar la presencia de los intendentes de distintos puntos del país, Massa explicó que el objetivo del programa es otorgar a los municipios "todas las herramientas" sin que importe "cómo piensen y a quién voten", sino que "puedan dar a sus ciudadanos la respuesta concreta para que la calle vuelva a ser de los que trabajen y no de los delincuentes".



Más temprano, en su primer acto público luego de las elecciones del domingo último, Massa había destacado la potencia de "la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva como línea de largada en igualdad de oportunidades" y dijo que "el derecho a estudiar no se arregla ni con un voucher ni con el mercado", en relación a las propuestas de Milei.



Massa encabezó al mediodía la inauguración de una escuela técnica en el municipio bonaerense de San Miguel que brindará orientaciones en robótica, economía del conocimiento y metalmecánica.



Del acto participaron el reelecto intendente local Jaime Méndez y el dirigente Joaquín De la Torre, ambos de Juntos por el Cambio (JxC), quienes fueron saludados por Massa por la gestión realizada para construir la escuela en un terreno que, previamente, había sido propiedad privada.



En su discurso, el ministro y candidato reiteró la necesidad de la inversión pública en materia educativa y, en referencia a Milei, subrayó que el "derecho a estudiar no se arregla ni con un voucher ni con el mercado, se arregla con el Estado presente".



"Dudo que el sector privado venga a invertir en este barrio en una escuela técnica. Dudo que el mercado resuelva la oferta educativa que nuestros hijos necesitan. No conozco mucha oferta privada en escuelas técnicas, le diría que es cero", añadió, acompañado por los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.



"Es con más educación que Argentina sale adelante y derrota a la pobreza", señaló el candidato a Presidente y reiteró la necesidad de capacitar a los docentes y que los maestros estén "al frente del aula".



Por otra parte, dijo que además de apuntar a una instrucción secundaria, terciaria y universitaria con "salida laboral" y que así "sean parte de un proceso educativo en el que le demos herramientas para el mundo que viene".



Massa destacó asimismo el envío del proyecto de ley para "aumentar un 30% la inversión educativa" que servirá para duplicar la cantidad de escuelas técnicas y elevar el presupuesto del sistema universitario a 1,5 del producto.



En ese sentido, dijo que la educación superior debe apuntar a "carrera cortas, con salidas laboral, con universidades públicas y empresas construyendo el capital humano" que el país necesita.



El país que pretende a partir del 10 de diciembre es, según sus palabras, aquel en el que la "educación y el trabajo sean los ordenadores" y que así los chicos carguen "en la mochila una compu y no un arma como proponen otros", otra vez en referencia a Milei.