El ministro de Economía anunció la llegada de la tecnología 5G a Argentina

El resultado de la licitación

"Mayor velocidad y capacidad de transporte de contenidos"

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes que en los próximos 21 días las principales compañías del sector telefónico desembolsarán casi US$ 900 millones, como parte de la licitación del espectro radioeléctrico para el despliegue del servicio 5G en la Argentina.Massa, junto al titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, encabezaron esta tarde un acto en el CCK en el que anunciaron el resultado de la compulsa.La licitación permitirá una recaudación por U$S 875 millones tras adjudicar el Enacom 250 megas de los 300 previstos, como parte de una subasta en que participaron las tres empresas que brindan hoy servicios de comunicaciones móviles: Claro, Movistar y Telecom.Las compañías que brindarán servicios de 5G en Argentina invertirán cada una, adicionalmente, más de US$1.000 millones para el desarrollo de la infraestructura necesaria, subrayó el ministro Massa.La empresa Claro se hizo del primer lote por 100 Mghz por los que pago U$S 350.052.000 y Telecom hizo lo propio con el lote siguiente de 100 Mghz, y oferto U$S 350.026.000.Mientras que Movistar presentó una propuesta por un bloque de 50 MHz, en la que ofertó U$S 175.013.000.Al sumar todas las ofertas, el Estado recaudará con esta licitación más de US$ 875 millones.Las empresas adjudicatarias cuentan de aquí en más con plazo de hasta 15 días hábiles para abonar el monto ofertado."Con la posibilidad de articular despliegue y desarrollo de esta nueva tecnología 5G, nuestros ciudadanos acceden a mayor velocidad y capacidad de transporte de contenidos, y al Estado la oportunidad del ingreso de casi US$ 900 millones en los próximos 21 días como parte del pago por uso de un bien publico que hacen las compañías", explicó el también candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).Estos pagos resultarán "muy importantes en términos fiscales para el cumplimiento de metas, pero también en términos de valoración de bienes públicos y en términos de confianza del sector privado, en momentos en que pareciera que dominaba la incertidumbre política", afirmó Massa, en referencia al proceso electoral previo a las elecciones del domingo.Por último, el ministro destacó que el desplieguen tecnológico permite a la Argentina afrontar "el desafío para el octavo país en términos de tamaño y muy baja densidad poblacional de acceder de manera mas rápida eficiente y veloz al mundo de la información y en términos del federalismo para tener competencia velocidad y despliegue en las redes tecnológicas a nivel nacional".Por su parte, Ambrosini, en la apertura del acto, dijo que la concreción de la licitación "es un sueño cumplido que hoy marca un hito"."Pudimos hacerlo a pesar de las diferencias y las críticas y a pesar de que la oposición no nos acompañó. Pero los resultados están a la vista: las tres empresas operadoras de telefonía móvil hoy han comprado la 5G", agregó Ambrosini.El Enacom subastó tres lotes de 100 Megahertzios cada uno, de frecuencias de espectro radioeléctrico de la banda de 3.5 Gigahertz.Tanto el proceso de licitación como el precio base de US$ 350 millones por lote se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro. Fuente: (Télam)