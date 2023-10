Gobernadores electos de Juntos por el Cambio definirán estrategia para ballotage

Los ocho gobernadores electos del espacio Juntos por el Cambio (JxC) se reunirán mañana en la ciudad de Buenos Aires para diagramar una postura conjunta no sólo dentro de ese sector, sino también de cara a sus votantes y al próximo ballotage presidencial del domingo 19 de noviembre entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).La reunión será a las 18 en la Casa de Corrientes, en la calle Maipú 271, con una agenda en la que predominará la discusión sobre la posición que tomará JxC para el ballotage, y la disputa de la conducción de JxC, confirmaron a Télam desde ese espacio.Participarán los gobernadores electos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Leandro Zdero (Chaco).También estará presente el gobernador de Corrientes, el anfitrión Gustavo Valdés, que le restan otros dos años de mandato; mientras que el candidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri aún no se sumará a los encuentros ya que todavía no está confirmado su triunfo, a la espera del escrutinio definitivo en CABA.Juntos "es el espacio que más presencia territorial tiene en la Argentina" a partir del 2024, afirmó, y convocó a "defender los valores de JxC desde las gobernaciones".En ese sentido, Frigerio recordó que "ahora se duplica la cantidad que tuvimos cuando fuimos Gobierno nacional", en referencia a la presidencia de Mauricio Macri, en la que fue ministro del Interior.A ese Gobierno lo calificó como "el más débil de la historia" en cuanto a representación en las Cámaras y las provincias, por lo que pidió que "los liderazgos" actuales en JxC sean parte "de la discusión" dentro del espacio.