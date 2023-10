Casaretto: “Massa tiene propuestas y las medidas llegan a la gente”

El diputado nacional, Marcelo Casaretto, resaltó que los comicios del pasado domingo dejaron “un sabor dulce y amargo, según el caso” para el oficialismo.Expresó al respecto que, “si uno mira los nueve tramos de boletas, los resultados fueron desparejos. En el orden nacional Sergio Massa obtuvo un triunfo y confiamos en que va a ganar en la segunda vuelta electoral, dentro de cuatro semanas. En Entre Ríos fue el más votado en las PASO y también el domingo pasado. En las candidaturas a diputados nacionales, Gustavo Bordet también fue el más votado, obteniendo mayoría. En la gobernación tuvimos un resultado adverso. Fue una gran elección de Adán Bahl, pero no alcanzó. En Paraná hubo un gran triunfo de Rosario Romero. Vamos a tener 38 intendentes en la provincia, nueve senadores sobre 17, lo que marca una mayoría y concejales en todas las ciudades”, analizó en declaraciones a. Y remarcó: “En esta semana tenemos que organizar el trabajo para tratar de garantizar el triunfo de Massa en el balotaje”.Sobre lo sucedido en la contienda por la gobernación de Entre Ríos, admitió que una de las lecturas se centra en los cortes de boletas. “En las últimas semanas hubo una distribución de boletas de Milei-Frigerio y eso se impuso. Los votos de Milei fueron muchos más que los de Etchevehere y los de Frigerio muchos más que los de Bullrich. Distinto fue el trabajo del peronismo que lo hizo con la boleta completa”.Enseguida, puso de relieve que “tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular. A veces salen gobiernos de signos políticos diferentes o que no tienen mayorías parlamentarias”.Detalló que “en el Congreso vamos a tener 108 diputados nacionales, siendo 129 la mayoría para sesionar. Cambiemos tendrá 93, los libertarios 41, mientras que en el Senado tendremos 34 legisladores y Cambiemos 23”.“Lo mismo le pasará a Frigerio acá tendrá mayoría en una Cámara y minoría en la otra”, manifestó Casaretto.“El tiempo va por el lado de lo que plantea Sergio Massa, que es un gobierno de unidad nacional, respetando la voluntad de los argentinos en cada lugar, trabajando por resolver los problemas y los desafíos que tiene Argentina, planteando una opción de futuro, de crecimiento, de empleado y de mejora para trabajadores y jubilados”, enfatizó el actual diputado nacional.Y prosiguió: “Claramente, Sergio Massa planteó la unidad nacional y propuestas concretas. Uno tiene que optar. Creo que la mayoría de los argentinos irá por el lado de él y Agustín Rossi. Lo que está haciendo ahora Milei de buscar dirigentes no llega a nada, porque ya lo hizo Larreta y salió cuarto”.Con contundencia enfatizó que “aquel que tiene la estatura para ser Presidente de la Nación es Sergio Massa y llegará a la Presidencia de la Nación en segunda vuelta”.A continuación, hizo hincapié en la importancia de las medidas que adoptó el actual ministro de Economía en cuanto a la baja impositiva para trabajadores y jubilados con el Impuesto a las Ganancias y con la devolución del IVA. “Massa tiene propuestas, habla y concreta; las medidas llegan a la gente”, afirmó.Completó en cuanto a la tarea de los legisladores que esta semana analizarán el Presupuesto. “Argentina tiene desafíos por delante y se necesitan leyes. Massa está pensando en eso y lo estamos acompañando”, finalizó.