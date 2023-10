Bregman aseguró que la Izquierda tomará posición de cara al ballotage

La diputada nacional y ex candidata presidencial del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, anticipó este lunes que el espacio tomará posición por uno de los candidatos que quedaron en el balotaje, Sergio Massa y Javier Milei, al considerar que "no son lo mismo".



Si bien evitó adelantar una posición, la legisladora nacional dijo que el FIT dará a conocer en los próximos días su postura oficial respecto a la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre.



En declaraciones radiales, Bregman sostuvo: "Yo no soy la dueña de los votos. El Frente de Izquierda definirá qué posición tomar en el balotaje".



"¿Cómo voy a decir que son lo mismo? Nadie puede decir que son lo mismo Milei y Massa", subrayó la ex candidata presidencial, que el domingo salió quinta en las elecciones nacionales con el 2,7% de los votos.



Rumbo al balotaje, Bregman expresó: "Lo que es seguro es que nosotros vamos a estar en contra del ajuste, lo aplique quien lo aplique".



"Estamos haciendo análisis sobre lo que pasó hace unas horas, que fue un cambio político de lo que habían sido las PASO. Pero ahora llega la hora de reflexionar y pensar profundamente cómo enfrentamos esto para que el ajuste de nuevo no lo vuelvan a pagar los que trabajan todos los días", remarcó la diputada. (Cadena 3)