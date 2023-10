Ariel Voefray, electo en San Benito: “Vamos a seguir la gestión de Donda”

El intendente electo de San Benito, Ariel Voefray, analizó los resultados de las elecciones en una entrevista con Quién Dice Qué.Voefray expresó su satisfacción y gratitud por el apoyo recibido: "Estoy muy contento y muy agradecido; estuvo peleado voto a voto, destaco mi buen equipo de trabajo y los vecinos nos acompañaron. Vamos a seguir la misma línea de gestión de Donda, obviamente haciendo las mejoras que tengamos que hacer”.El nuevo intendente reconoció el esfuerzo de su equipo y la colaboración de Exequiel en la campaña: "Es importantísimo el trabajo que hizo mi equipo y sin ellos esto no hubiera sido posible, también Exequiel dándonos una mano".Sobre el corte de boleta, Voefray, destacó la importancia del trabajo de los fiscales de mesa: "Hubo mucho corte, por ejemplo, nosotros en las PASO, tuvimos 1300 votos y ahora obtuvimos 1900. Milei ganó en la categoría de presidente, nosotros tuvimos primero como intendente y en la categoría de gobernador ganó Bahl".En cuanto a la continuidad en la gestión, el intendente electo habló de los desafíos en infraestructura: "El tema de las calles que ayer llovió muchísimo, no tuvimos problemas de transitabilidad que siempre teníamos, pero todavía nos falta llegar a zonas que no hemos alcanzado. Tenemos el banco de proyectos y las herramientas para hacerlo, de hecho, yo estoy en la gestión y sé lo que falta y lo estamos haciendo”.Sobre la recaudación, Voefray, reconoció los desafíos económicos: "Se había hecho un trabajo en el que subió la recaudación, pero estamos en una situación que no es fácil, si bien siempre falta, seguimos avanzando. Para las grandes obras sí o sí necesitamos el apoyo de la provincia y la nación”.Para finalizar, el intendente electo señaló: ”Calculamos que tenemos unos 25.000 habitantes; estamos esperando los resultados del censo, porque es fundamental que se aumente la coparticipación, especialmente cuando venimos acarreando déficit de infraestructura”.