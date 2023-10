Weiss: “Mi representatitividad es gobernar para cada uno de los colonienses”

¿Qué va a suceder con el Peronismo?

A 24 horas de su triunfo, visitó, que se emite por, para hablar de lo que aconteció este fin de semana.En primera instancia, reflexionó lo que sucedió en las elecciones generales este domingo: “Fue una elección rara en el contexto nacional y en la provincia de Entre Ríos. Tenemos que reflexionar muchísimo el mensaje que el entrerriano nos está dando. Creo que hay un mensaje claro. En Colonia Avellaneda tuvimos una elección muy ajustada con Cambiemos. En la ciudad vecina de San Benito, el candidato a intendente ganó el candidato de Cambiemos. Tuvo una elección muy reñida con el candidato de Milei. Hay un electorado que está cortando el voto, que está votando en forma local y muy concreta. Está dando mensajes en cada uno de los territorios”.En la misma línea, afirmó que “el electorado aprendió a votar. Hay un electorado mucho más consciente que hace un tiempo atrás. Hoy el corte es algo que se lo toma bien. No es algo que uno pregona, pero cambiar e innovar la forma electoral es algo que nos va a hacer muy bien”.Los resultados arrojados en los comicios arrojaron que 37 intendencias fueron para Más para Entre Ríos, 37 para Juntos por Entre Ríos y nueve para listas vecinalistas. Bajo este tema, comentó: “Hay una distribución en todo el territorio entrerriano. Cada localidad ha elegido a sus representantes eligiéndolo desde las ciudades. En Colonia Avellaneda el vecino nos respaldó. Tuvimos un gobierno que pudo mantener la continuidad”.. Asimismo, amplió: “Creo que estas elecciones de índoles personales y de agresiones no nos están llevando a una construcción social que nos pueda llevar a construir lo que todos, a su vez, queremos. Queremos una mejor sociedad, pero estamos pregonando en la rivalidad individual un concepto erróneo”.Posteriormente, agregó cómo será su nueva gestión: “. También sugirió que los candidatos que perdieron en Colonia Avellaneda acerquen sus propuestas porque va a ser “un intendente de puertas abiertas que los va a recibir si tienen algo para aportar”.“Creo que el Peronismo, como movimiento, siempre tiene esa expresión de seguir creciendo y aceptar esa diversidad de pensamientos. El compromiso no está por tener el gobierno. El peronista se caracterizó por estar de caras con la gente, en la conquista de derechos e igualdad. Va a trabajar, va a pulir puertas adentro los errores que se hayan cometido”, puntualizó tras lo sucedido en Entre Ríos.Por otra parte, habló sobre el ballotage que sucederá el próximo 19 de noviembre entre Sergio Massa, representante de su espacio, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. “Estas dos alternativas de país que para mí son dos pueblos muy opuestos. Uno pregona y busca la igualdad de derechos y de oportunidades. La Argentina es una Argentina que amo y pretendo que siga de la misma manera con estos valores y no que aquellos que nacieron en una cuna pobre no tengan la oportunidad de que sus hijos sean médicos, no puedan tener una vacuna o se puedan operar si no están en una situación de riesgo. El pueblo argentino tiene dos modelos de país para elegir y en este ballotage no tengo ninguna duda que Sergio Massa va a ser nuestro Presidente”.En última instancia, reflexionó sobre el trabajo que debería llevar en conjunto su municipio con Paraná, Oro Verde y San Benito: “Hay que crear el Área Metropolitana, hay que evolucionar. Lo he pregonado y lo he debatido desde el primer comienzo de mi gestión. Un trabajo individual nunca lleva a un beneficio colectivo si no tenemos la apertura de trabajar en conjunto. El Área Metropolitana hoy comprende cuatro ciudades. Sauce Montrull no está ajena a la metrópolis. Estamos de vecinos con Colonia Avellaneda. También es una ciudad que ha crecido muchísimo y que hay que incluirla. Tenemos que trabajar en un marco de planificación conjunta. No podemos hacerlo teniendo una ciudad vecina dividiendo una ruta. La planificación tiene que estar en conjunto en seguridad, educación, proyección, objetivos de desarrollo sustentable, planificación industrial. Sé que va a ser agenda del Gobernador y lo vamos a poder debatir para llevar adelante”.