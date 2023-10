Salinas: “Estoy muy empapada en las necesidades urgentes”

Liliana Salinas, diputada electa por La Libertad Avanza, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, donde hizo un balance de lo que fueron las elecciones del domingo.



“Sabíamos que teníamos un piso y no teníamos un techo. Somos nuevos, esperábamos este resultado y se dio tal cual lo veníamos trabajando. Era muy difícil tener intendentes, pero la idea nuestra era poner concejales para ir marcando nuestro espacio político, fue un objetivo mucho más que logrado”, dijo.



En ese sentido, manifestó que “es un escenario muy atípico y lindo el que se dio. Más allá de que tengo este lugar de diputada provincial, soy presidenta del partido y tenemos un gran equipo, al cual lo armamos entre todos a nivel provincial. Será un trabajo en conjunto, con un consenso hasta de miradas, porque nos conocemos mucho. Todo ha sido muy mutuo. Estamos contentos de que estemos todos juntos, haremos un gran trabajo estos cuatro años”.



“Somos muy nuevos y ya tenemos representación en la Cámara y los municipios. Es el arrastre de la figura de Milei, es histórico lo que pasa con él. Esto no termina acá, seguiremos trabajando. Estamos organizando y esperando las directivas de cómo seguir, estamos al pie del cañón para acompañar”, dijo.



Comentó que “Beltrán Benedit es de Paraná y fue elegido diputado nacional. Es un agropecuario muy conocido, en el aspecto político es la primera vez que está. Es una gran persona”.



“En mi caso trabajaré por los derechos de las personas con discapacidad, luchamos mucho, queremos pelearla desde un lugar distinto. Lo hice antes cuando teníamos solo una asociación en Concordia y ahora lo haré mucho más. Quiero acompañar a la gente que me acompañó a mí en cada lugar de la provincia. Las escuelas rurales están en abandono, los centros de salud o no hay o son muy precarios. Hay muchas cosas por trabajar. Estoy muy empapada en las necesidades urgentes”, agregó. Elonce.com