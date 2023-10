"Si quiere, ¿cómo no la voy a sumar?", dijo Milei sobre Bullrich

Política Milei apuntó contra el kirchnerismo y salió a buscar los votos de Bullrich

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, admitió la posibilidad de incorporar a la ex postulante de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich a su espacio, al rescatar su paso por el Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri."Si quiere sumarse, ¿cómo no la voy a sumar? Ha sido exitosa combatiendo la inseguridad. Por lo tanto, no tenemos problema", reflexionó Milei en declaraciones radiales.En esa línea, Milei volvió a replicar el tono discursivo que proyectó anoche, en el que tendió puentes con la coalición opositora: "Si todos pensáramos igual sería muy aburrido"."Eso no significa que no tengamos posiciones fuertes. Si uno se encierra con los que piensan como uno solo, va a terminar viendo que termina solo", argumentó el economista.Según Milei, su objetivo "es ganarle al kirchnerismo" y continuó: "Vengo a ponerle la tapa del ataúd. Tengo una responsabilidad frente a los argentinos de hoy y del futuro, seguir con el kirchnerismo es condenarnos a la miseria por las cuestiones morales que tiene implícitas".Además, comparó a Bullrich con su compañera de fórmula, Victoria Villarruel: "Tiene coincidencia con ella. Cuando sentencian ´el que las hace, las paga´, es un punto tan en claro que no sabemos cuál de las dos es dueña del eslogan". .Anoche, en el escenario del Hotel Libertador, Milei felicitó a dos ganadores de Juntos por el Cambio: Jorge Macri, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque irá a un balotaje contra Leandro Santoro, y Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos.