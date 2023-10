Frigerio: “Vamos a defender la provincia frente al gobierno nacional”

Política Rogelio Frigerio fue electo gobernador de Entre Ríos

“Vamos a defender a los entrerrianos frente al gobierno nacional que se elija en el balotaje de noviembre; y vamos a defender los valores de Juntos por el Cambio desde el interior del país -a través de los diez gobernadores de nuestro espacio- que son los de la cultura del trabajo, el esfuerzo, el mérito, el orden y la seguridad, vinculados a la República, la independencia de poderes, y la defensa de la Justicia como un órgano independiente del poder político”, prometió el gobernador electo de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio.De la figura de Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), Frigerio solo consideró que “son dos propuestas diferentes” y refirió que Juntos por el Cambio analizará la nueva configuración de la política nacional en una reunión que mantendrán, en los próximos días, los gobernadores electos por ese espacio político. “Hay una reconfiguración de liderazgo de nuestro espacio, el que estará en manos de los diez gobernadores, porque somos el espacio que más presencia territorial tiene en Argentina”, explicó.Consultado a Frigerio sobre su vínculo con Rosario Romero, la intendenta electa de Paraná por Más para Ríos, éste manifestó que “trabajará en equipo” porque “lo importante es resolver problemas y centrar la atención de la política en la gente, no en los dirigentes, funcionarios o políticos”.“Tenemos que gobernar para que los entrerrianos vivan mejor, eso incluye a los vecinos de Paraná y vamos a trabajar de manera conjunta, como me tocó hacer cuando fui ministro del Interior y Obras Públicas, cuando ayudamos a los intendentes sin mirar la camiseta partidaria, porque lo hicimos mirando los problemas de la gente”, fundamentó el gobernador electo de Juntos por Entre Ríos.Y agregó: “Mi rol como el próximo gobernador de Entre Ríos será priorizando a la gente antes que cualquier otra cosa, porque no podemos fallar ni defraudar la expectativa que se generó”.“Tenemos que cerrar la peor grieta que hay, que es entre la gente y la política, a través del ejemplo y siendo el gobierno más austero, austero, transparente, abierto y moderno de la historia reciente de la provincia”, prometió Frigerio.De acuerdo a lo que comentó, ya habló con varios intendentes y en el transcurso del día lo hará con el resto “para no perder ni un solo segundo”. “A partir del 10 de diciembre, tenemos que arrancar con el proyecto de transformación y desarrollo para la provincia, lo que incluye a todos los municipios, comunas y juntas de gobierno”, sentenció.“Pasaron 20 días de un mismo signo político gobernando la provincia, pero confío que será una transición ordenada y desde el primero momento empezaremos a transformar esta realidad que tanto duele”, recalcó.De hecho, anticipó que revisará y reformulará el proyecto de Presupuesto Provincial “porque tenemos que ser el gobierno más austero de la historia”; mencionó la revisión de “los costos de la política” y avisó que “cortará los privilegios de la política”. De hecho, prometió “reducir drásticamente los cargos de la política que han venido creciendo exponencialmente en los últimos años y terminar con todos los gastos de la política que no significan un beneficio para el ciudadano”.