El Senado provincial con mayoría opositora: Más para Entre Ríos tiene 9 bancas

Política Rogelio Frigerio fue electo gobernador de Entre Ríos

Política Rosario Romero es la intendenta electa de Paraná y sucederá a Adán Bahl

Senado opositor

Nueve a ocho

Departamento clave

Detalle por departamento: el nombre de los Senadores

El candidato a gobernador por Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, será a partir del 10 de diciembre el nuevo gobernador de la provincia, al imponerse por una leve diferencia al postulante por el peronismo, Adán Bahl, luego de 20 años de gobiernos peronistas en la provincia.La lista encabezada por Frigerio se impuso en once ciudades, entre las que resaltan los triunfos en Gualeguaychú (gobernada hace 36 años por el PJ) y Concordia, considerada como la cuna del peronismo entrerriano y comandada por ese partido desde 1983.El mapa de la Cámara Alta provincial, se verá modificado notablemente, con los resultados de las elecciones de este domingo. Pese al triunfo de Juntos por Entre Ríos con Rogelio Frigerio como Gobernador electo,, ya que, mientras que Juntos por Entre Ríos, consiguió ocho senadores.Según pudo confirmar Elonce con los resultados provisorios oficiales, Juntos por Entre Ríos, logró obtener los senadores provinciales de Diamante, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Concordia, Colón y Federación.Mientras que, con una particularidad, Más para Entre Ríos consiguió los de Paraná, La Paz, Victoria, Tala, Uruguay, Villaguay, Federal, Feliciano y San Salvador.El departamento Federal fue clave en la elección de la cámara alta provincial, ya que, en la, pero al escrutarse el 98,72 por ciento de las mesas,De esta manera,, aunque aparentemente, no alcanzaría a revertir el resultado. En este contexto, habría que esperar el escrutinio definitivo.se convertiría en el senador por el departamento al obtener el 40,36%; sobre Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos) que sumaba el 40,04%., será el senador del departamento al obtener el 38,89% de los votos, al imponerse sobre Hernán Marco de Juntos por Entre Ríos que cosechó el 36,52%., fue el más votado para ingresar al Senado Provincial y obtuvo el 40,37% de los votos y dejó segundo al ex intendente, Esteban Piaggio (Más para Entre Ríos) que sumó 35,95%.sobre la ex diputada nacional, Mayda Cresto (Más para Entre Ríos) que sumó el 39,3%.obtuvo el 49,37% de los votos, relegando a Sara Foletto (Juntos por Entre Ríos) que llegó al 38,34%., obtuvo el 45,63% de los votos y deja fuera del Senado provincial a Miguel Federico Kremer (Más para Entre Ríos) que cosechó 34,05% de los votos en el departamento.con el 45,85%; contra el 32,93% del exponente de Juntos por Entre Ríos, Domingo Maiocco.y ex intendente, Rafael Cavagna, que obtuvo el 42,2% de los votos y superó así, a Julio Savio (Más para Entre Ríos) que tuvo un 37,42%.de los votos para llegar a la legislatura provincial y relegar a Héctor Ahibe de Más para Entre Ríos que sumó el 28,54%., que sumaba el 45,23 %, frente al candidato del Juntos por Entre Ríos, Omar Migueles que obtuvo el 41,93 % de los votos, según el recuento provisorio.de los votos y dejó en segundo lugar a Gabriel García que iba por Más para Entre Ríos y sumó el 47,2%.por encima del candidato de Juntos por Entre Ríos, Raúl Bochó, que alcanzó el 39,37 % de los votos.. Con el 98,72 por ciento de las mesas, ya que aún resta el recuento de una,. Mientras que Isidro Alberto Goetz de Juntos por Entre Ríos, alcanzaba el 49,93% de los sufragios (7.949).con el 42,96% de los votos frente al 37,85% de Marisa Follonier que representaba a Más para Entre Ríos., frente al 35,12% que sumó Ivón Edith Jaurena de Juntos por Entre Ríos.de los votos para convertirse en senador provincial. Mientras que Luis Esteban Brarda de Más para Entre Ríos, sumó el 31,93%.del departamento, dejando en segundo lugar al candidato de Juntos por Entre Ríos, Guillermo Dedossi que sumó el 42,78%.