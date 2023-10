Schiaretti: “Fuimos la fórmula del interior productivo”

El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País (HxNP) y gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, destacó que con su participación en estas elecciones se puso en la agenda nacional el "modelo de gestión Córdoba", que representa "el federalismo y la cultura de la producción y del trabajo"



Asimismo se manifestó conforme con su performance electoral al resaltar que "nos permite ganar tres diputados nacionales", de uno que ponía en juego, al hablar esta noche a los cordobeses desde el bunker de esa coalición que había montado en la ciudad de Córdoba, acompañado por su compañero de fórmula Florencio Randazzo.



Schiaretti, acompañado su esposa, la senadora nacional Alejandra Vigo, fue el único orador y agradeció a los cordobeses y cordobesas que "apoyaron a nuestro modelo de gestión córdoba".



También resaltó que su espacio en el orden nacional "expresó el federalismo" y que, junto a Randazzo "fuimos la fórmula del interior productivo".



En otro tramo de su exposición ante la militancia que lo aguardaba en el bunker, ubicado cerca del aeropuerto cordobés reafirmó que el modelo de gestión cordobés "expresa la Cultura de la producción y el trabajo, no la cultura del subsidio, porque queremos trabajo para todos los argentinos"



En ese contexto remarcó que "no hay mejor política social que un buen empleo. Expresamos el federalismo en un país que no es federal".