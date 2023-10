“Hay que esperar porque la diferencia es muy pequeña", sostienen desde JxC

Este domingo se celebraron las elecciones generales y, luego de conocerse los primeros resultados que arrojan una leve ventaja de Rogelio Frigerio, la diputada electa Gabriela Lena dialogó conAdemás, agregó: “Hay que esperar hasta el final porque la diferencia es muy pequeña y hasta que no tengamos la totalidad de las mesas escrutadas, no podemos dar ningún ganador. Igualmente estamos muy contentos con la elección”.Finalmente, remarcó sobre los senadores nacionales: “No tenemos los datos concretos, pero creemos que tenemos de Colón, Gualeguaychú, Federación, entre otras localidades. Estamos dando una batalla muy importante en la ciudad de Concordia”El diputado nacional y candidato a diputado provincial por Juntos por Entre Ríos, Gustavo Hein, ponderó el desarrollo de los comicios, pese a las inclemencias del tiempo. “Hicimos un trabajo enorme, que se vio reflejado porque somos un equipo que muestra cuestiones distintas y sentimos una pasión por lo que hacemos”, valoró el legislador.Y agregó: “Sabemos que será un resultado ajustado y hay que ser cautos, porque no queremos caer en la euforia gratuita, pero sabemos que hay lugares en los que podemos marcar una diferencia y somos cautos”.“Me tocará representar a la gente honesta y de trabajo de Entre Ríos en el Congreso de la Nación y al gobernador que le cambiará la historia a la provincia”, resaltó ael senador provincial y candidato a diputado nacional por Juntos por Entre Ríos, Francisco Morchio.“La gente nos recibió muy bien y entendió que el cambio en Entre Ríos pasa por Rogelio Frigerio”, refirió en relación al desarrollo de la campaña electoral. Y agregó: “Se reflejará la voluntad de cambio después de 20 años de estancar la provincia y trabajaremos por la gente honesta y de trabajo de Entre Ríos, que es mucha, y a ellos representaremos”.“Cambiamos hace 18 años en Gualeguay y me queda la tranquilidad del deber cumplido en mi departamento”, cerró respecto a su desempeño en la banca de la legislatura entrerriana.