Elecciones: Bahillo se mostró “optimista tanto a nivel provincial como nacional”

El secretario nacional de Agricultura y candidato a diputado provincial por Más para Entre Ríos, Juan José Bahillo, se mostró “ansioso” por los resultados de los comicios. “Más allá de la experiencia porque hace más de 20 años que paso por estos procesos de elecciones, pero al ser un hombre de la política, no dejo de vivirlo con cierta ansiedad, pero sabiendo que no hay que dramatizar porque la vida sigue el lunes y hay que ser respetuosos del voto de los ciudadanos”, expresó a Elonce. “Es un día importante para la democracia porque se eligen representantes para los próximos cuatro años a nivel nacional, pero me permito ser optimista a nivel provincial y nacional”, sumó al respecto.



Desde el centro de cómputos montado en el CPC en Paraná, el oriundo de Gualeguaychú refirió que, durante el proceso electoral, “hubo dos campañas distintas, muy marcadas, con mucha cercanía al elector, tanto desde Bahl como de Massa”. Para Bahillo, “esa es la responsabilidad de los candidatos, sobre todo, del Ejecutivo, porque cuando le pedimos el voto al ciudadano es pedirle un acto de construcción de confianza para un determinado futuro y la obligación del candidato es decir qué futuro propone, cómo construye confianza para eso se traduzca en voto”. (Elonce)