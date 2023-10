Fue a votar y cuando llegó a la mesa, otra persona había sufragado en su lugar

En Escuela Centenario de Paraná, el ciudadano Antonio Alem contó a Elonce que cuando arribó a su mesa, le informaron que ya había votado, pero él no reconoció la firma como suya. “Vine a cumplir con mi obligación y me encuentro con esta situación; para mí, los responsables son quienes están en la mesa porque cómo pueden cometer un error de este tipo de no pedir el documento y fijarse en la persona”, denunció.“Me hicieron un acta y la firmé en disconformidad, pero no sé qué pasará en adelante”, contó y anticipó que acudirá a la Secretaría Electoral “para que no ocurra lo mismo con otras personas porque no es bueno para nadie que pasen este tipo de situaciones”.Alem visiblemente molesto por no haber podido emitir su voto, apuntó a la autoridad de mesa y fiscales por el error.