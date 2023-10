Elecciones Generales: cerraron los comicios y se aguardan los resultados

Las Elecciones Generales cerraron a las 18 de este domingo y se aguardan los resultados a partir de las 21, pero se prevé que puedan llegar a extenderse más allá de ese horario.Desde el Complejo Escuela Hogar de Paraná, uno de los trabajadores de Correo Argentino explicó aque su tarea consistía en la entrega de las urnas a cada uno de los presidentes de mesa y repliegue de las mismas una vez finalizado el acto electoral. “Estas elecciones son especiales y vemos la expectativa en la gente, porque son instancias muy importantes”, ponderó Orlando. Para el urnero, el escrutinio provisorio en las escuelas no iba a demorar tanto tiempo porque no son tanta cantidad de boletas, como fue en las PASO. “Quizás a las 22 estaré retirando la última urna”, estimó al bregar por el acuerdo entre presidentes de mesa y fiscales para el recuento de votos.Una de las encargadas de la transmisión de los telegramas, explicó que los datos se cargan en la computadora y después se entregan a los urneros. “Esperamos que todo salga bien, que no haya problemas y terminemos a tiempo”, esperanzó Priscila.Es que las lluvias comenzaron a registrarse en horas de la madrugada y apenas iniciado el comicio se produjo un intenso chaparrón que se extendió durante toda la tarde. En algunos casos, las precipitaciones obligaron a reacomodar las mesas para evitar que tanto los votantes como las autoridades de mesa queden expuestos al agua. Y en los edificios educativos con escaleras, el personal de las fuerzas de seguridad ayudó a las personas mayores para poder acceder al sufragio.Las mesas abrieron a las 8 ypudo dar cuenta de la gran jornada democrática a través del testimonio de los votantes en las filas que se formaron para emitir el voto en cada una de las escuelas.

