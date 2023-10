Luego de emitir su voto en el Instituto French del partido bonaerense de Avellaneda, Nicolás del Caño, candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), destacó "el excelente desempeño de Myriam Bregman en el debate, donde mucha gente conoció la propuesta, pudo contrastarla con la de los demás candidatos y dar cuenta de que el FIT-U es la única fuerza política que no quiere continuar el camino que nos trajo hasta acá".



En ese sentido, dijo que la izquierda es la única fuerza "que rechaza que siempre golpeen a los de abajo, a los sectores populares, a los jóvenes, a los laburantes".



"Hoy no es una instancia de balotaje, no hay que ceder al planteo del mal menor, sino votar a la única fuerza que tiene un compromiso de lucha incalculable y siempre lo hemos demostrado", concluyó.