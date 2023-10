De Pedro: "La forma que tenemos de resolver los problemas es participando más"

El ministro del Interior y candidato a senador nacional por Unión por la Patria (UP), Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró hoy que "la forma de resolver los problemas de los argentinos es participando más, votando más y haciendo propuestas superadoras elección tras elección".



Luego de emitir su voto este mediodía en la Escuela Nº10 de la ciudad bonaerense de Mercedes, el funcionario nacional agradeció a los que están trabajando en "la organización de esta elección" y aseguró que la jornada se desarrolla con "total normalidad".



"Estuvimos viendo el sistema de apertura de urnas, se desarrolló con total normalidad a lo largo y a lo ancho de Argentina, por el nivel de participación que llevamos queda en claro que va a participar más gente que en las PASO", añadió el ministro en diálogo con los medios.



Señaló que desde UxP siempre se convoca "a que la gente pueda participar, pueda elegir a sus candidatos, a sus candidatas".



También contó cómo vive la jornada, con una anécdota: "Me levanté e hice el mate al revés. Entonces dije 'bueno, me parece que hay más ansiedad o nerviosismo que en otras'".



"Tenemos que fijarnos en los discursos, con las propuestas, y me parece que en esta elección se juega mucho. Si bien tengo que respetar la veda y la respeto como siempre, todos saben que hay discursos que poco tiene que ver, por lo menos, con respetar las instituciones", advirtió De Pedro.



En diálogo con la prensa local, el también candidato a senador nacional contó que tras la votación mantendrá su habitual rutina de cada día de elecciones: "Voy a almorzar con mi familia como lo hago siempre y de ahí me voy para Buenos Aires, al Comando de Unión por la Patria, donde vamos a esperar todos juntos el resultado".



Finalmente, De Pedro aprovechó para destacar que este domingo 22 es el día que se le llama toma de conciencia sobre la disfluencia o tartamudez, y agregó: "todos los años entre la Asociación Argentina de Tartamudez, fonoaudiólogos, padres, madres, coordinamos una campaña y que cuanto más visibilidad tenga mejor, entonces usamos el cargo que circunstancialmente tengo para darle más visibilidad".

Imprimir Descargar Copiar

Agregar a mis carpetas

Volver