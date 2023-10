Randazzo: “Lo importante es votar libremente no dejarse condicionar”

El candidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País (HpNP), Florencio Randazzo, destacó hoy la jornada de elecciones como "un día muy importante para todos los argentinos" y llamó a "votar libremente, no dejarse condicionar por los medios, por las encuestas, por la idea del voto útil", tras sufragar en provincia de Buenos Aires.



"El voto útil es aquel que voto convencido de quien puede gobernar mejor la Argentina, quien le puede dar un mejor futuro a la Argentina. El resto, digamos, no sirve", señaló el compañero de fórmula de Juan Schiaretti tras votar en la escuela N° 75 Manuel Gonnet de La Plata.



El exministro del Interior durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dijo, además, que "hoy está hablando el conjunto de la ciudadanía".



"Todos valemos uno, así que es importante que vayan a votar. Lo importante es que se vaya a votar. A 40 años de la democracia, me parece que tenemos una gran responsabilidad de ir a votar. Y votar por lo mejor, por lo mejor que queremos para nuestro país, para nuestros hijos", apuntó.



El candidato a la vicepresidencia señaló que esperará los resultados de los comicios en Córdoba, junto a Schiaretti.