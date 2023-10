Fernández destacó la importancia de las elecciones a 40 años de democracia

El presidente Alberto Fernández emitió su voto este domingo alrededor de las 9.30 en Puerto Madero. Prefirió no emitir comentarios para no romper la veda aunque habló sobre su futuro a partir de diciembre, al finalizar su mandato.Al salir del cuarto oscuro, mantuvo un breve contacto con la prensa, en el que respondió dos preguntas. "Es un día importante, en el cuadragésimo aniversario de la democracia", expresó. Luego, hizo referencia a su futuro, en relación a la política, donde mantuvo un intercambio con uno de los periodistas ante la consulta.El presidente Alberto Fernández llegó 9:38 al edificio de la Universidad Católica Argentina, en el barrio porteño de Puerto Madero. El mandatario arribó en uno de los vehículos oficiales, se bajó en la puerta e ingresó directamente, en medio del vallado para el tránsito por el operativo de seguridad.El Presidente habló con la prensa después de votar. En todas las oportunidades, respondió que no podía hablar por "estar en veda".Una periodista le preguntó:"¿Cómo va a seguir después del 10 de diciembre?", a lo que Fernández lanzó: "Como ciudadano más".