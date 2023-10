Bordet: "Venimos a votar y ejercer nuestro derecho con mucho optimismo"

El gobernador y candidato a diputado nacional, Gustavo Bordet, votó este domingo, pasadas las 9 hs, en la ciudad de Concordia.Expresó aque “hoy es un día muy especial porque en octubre de 1983 se votaba, después de una larga noche oscura de la dictadura, y se recuperaba la democracia. Venir hoy a ejercer el derecho cívico es realmente muy importante. Primero que nada, hacemos el llamamiento a todos los entrerrianos y entrerrianas que cumplan con el deber cívico de ejercer el voto, que fortalece y legitima a quienes resultan electos, pero también da la posibilidad de reclamar a quienes resulten electos”.“Es una jornada que amaneció lluviosa, pero con total y absoluta normalidad. Las urnas, a pesar de la lluvia en todo el departamento, llegaron a las escuelas. Los comicios funcionan normalmente. He hablado con otros referentes de la provincia que me han manifestado lo mismo”, señaló.En ese marco, manifestó que “a mal tiempo buena cara, así que hoy venimos con mucho optimismo, tenemos motivos de sobra para estar optimistas. Vamos a estar esta noche dando una grata sorpresa, que para nosotros no es sorpresa, pero para muchos que tenían pensado otra cosa sí”.A nivel nacional “vamos a hacer una elección favorable a nuestro espacio político, al igual que a nivel provincial y en los municipios”.“Todas las elecciones son importantes, lo que cambia es que se ha roto la polarización que solía haber entre dos fuerzas políticas. Hoy hay tres fuerzas políticas en pugna. Se pone en juego qué modelo de país queremos para la Argentina, si el gobierno que convoca a una unidad nacional o el que profundiza aún más las antinomias y que nos va a llevar a más confrontaciones entre argentinos. Yo creo en un gobierno de unidad nacional, de derechos”, dijo.Destacó que “tenemos un centro de cómputos que funciona muy bien. En la elección pasada, a pesar de la gran cantidad de boletas que había, funcionó muy bien y tuvimos los resultados rápido. Esta vez el escrutinio va a ser más rápido”.Esperará los resultados en el Centro de Convenciones de Paraná.