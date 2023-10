Elecciones generales 2023: los tres candidatos a la gobernación de Entre Ríos

El domingo 22 de octubre se llevarán a cabo las elecciones en Entre Ríos, en las cuales se elegirán no solo las autoridades nacionales, sino también al futuro gobernador de la provincia. El voto es obligatorio para los mayores de 18 y menores de 70 años. La votación empieza a las 8 y termina a las 18 horas.



En las elecciones provinciales 2023 en Entre Ríos se presentan tres frentes electorales. El actual gobernador Gustavo Bordet, finaliza su segundo mandato y no puede presentarse a la reelección. Por este motivo, el oficialismo, bajo el nombre “Más para Entre Ríos”, presentó a Adán Bahl como candidato a gobernador. El candidato es actualmente intendente de Paraná y lleva como candidata a vicegobernadora a la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo.



En tanto, Rogelio Frigerio es el candidato del frente Juntos por Entre Ríos, la denominación de Juntos por el Cambio en la provincia, que compartirá boleta con Patricia Bullrich como candidata presidencial. El ex ministro del Interior durante la presidencia de Mauricio Macri ganó en las PASO su interna frente al radical Pedro Galimberti. Frigerio encara la carrera hacia la gobernación provincial entrerriana con la médica Alicia Aluani como candidata a vice.



A su vez, la tercera fuerza más votada en las PASO fue La Libertad Avanza, cuyo candidato a gobernador es Sebastián Etchevehere. El candidato libertario recibió el 14,6% de los votos en las primarias. Etchevehere será acompañado en las elecciones generales por Mayda Spiazzi como candidata a vicegobernadora.