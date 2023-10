Elecciones: se renuevan 130 bancas de diputados y 24 senadores

Política Unos 35 millones de argentinos irán a las urnas para elegir un nuevo Gobierno

Política Más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años podrán votar en las Generales

El Congreso redefine en las elecciones de este domingo la nueva composición política del Parlamento, en un escenario clave para la gobernabilidad de la futura administración, en la queen esta nueva renovación legislativa.Laconducida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner renueva en esta ocasión las bancas de los representantes de ocho provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y San Juan.Allí, ninguna de las dos fuerzas mayoritarias, el oficialista Frente de Todos (FdT) -ahora Unión por la Patria, UxP- y el opositor Juntos por el Cambio (JxC), ostenta la mayoría y la aparición de un nuevo actor político, La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei, busca romper el histórico predominio bipartidista.Los interbloques del FdT y de JxC arriesgarán casi un tercio de sus bancas aunque Juntos por el Cambio es la fuerza que mayor número pondrá en juego, 11 en total, mientras que el Frente de Todos arriesgará ocho.El interbloque opositor que conduce el mendocino, electo gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, tiene 33 bancas mientras que el oficialismo que lidera el formoseño José Mayans tiene 31.El FdT perdió bancas este año después de que cinco legisladores del peronismo decidieron apartarse y conformar un espacio por separado, aunque en algunas votaciones acompañaron de todos modos las propuestas oficiales.En la, presidida por Cecilia Moreau, en tanto, se renuevan 130 de las 257 bancas que tendrán mandato desde 2023 y hasta 2027.En la cámara baja, la provincia de Buenos Aires pone en juego 35, la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12; Santa Fe, 10; Córdoba, nueve; Mendoza y Tucumán, cinco cada una; Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero, cuatro cada una; Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, San Juan y Tierra del Fuego, tres cada una y Catamarca, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y San Luis, dos cada una.En estos comicios, cada fuerza política pondrá en juego una cantidad diferente de bancas. De los 130 escaños el FdT pone en juego 68 de sus 118 legisladores y JxC, 55 de sus 117.Dentro de JxC, el PRO arriesga 23 de sus 48; la UCR 17 de sus 34; la Coalición Cívica siete de sus 10; Evolución radical cuatro de sus 12; Encuentro federal dos de sus cuatro; además de dos de los nueve integrantes de bloques minoritarios.Las siete bancas restantes que se ponen en juego se distribuyen entre otras fuerzas políticas provinciales o minoritarias, como el Interbloque Federal (uno de Hacemos Córdoba, un socialista santafesino y dos peronistas bonaerenses), Provincias Unidas (un misionero y un rionegrino) o Ser-Energía (uno).En tanto, que de los bloques actuales, los libertarios (tres), la Izquierda (cuatro) y el Movimiento Popular Neuquino (uno), no ponen en juego ninguna banca, ya mantienen los que obtuvieron en las legislativas 2021.El quórum de la Cámara se consigue con 129 voluntades y en los comicios de medio término de 2021 se eligieron 127 legisladores.Más de 40 de los 130 diputados que finalizan sus mandatos en diciembre buscarán la reelección de sus bancas el próximo 22 de octubre, tras haber superado el filtro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), aunque algunos relegados a posiciones poco expectantes tras los resultados de esa instancia.Cuarenta y cuatro de los 130 diputados que tienen mandato hasta el 9 de diciembre quieren renovar su banca hasta el 2027, de los cuales 20 corresponden al FdT, que en esta elección se presenta con el nombre de UxP, mientras que 22 corresponden a JxC y otros dos al Interbloque Federal y a Provincias Unidas.De todos modos sólo una veintena tiene garantizado su puesto ya que figuran en los primeros lugares de las listas luego de los reacomodamientos que surgieron tras los resultados de las PASO; instancia que también dejó fuera de competencia a un par de precandidatos.De todos modos, otros diputados de extensa trayectoria en la cámara baja como el radical Mario Negri, la bonaerense Graciela Camaño y hasta el exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, que llevan varios años en el Congreso, concluirán sus mandatos y no volverán a ocupar una banca en el próximo período parlamentario, ya que no se presentaron como candidatos en estas elecciones.En JxC, de los 22 diputados que buscan renovar sus bancas, casi la mitad forman un lote que no logró atravesar el filtro de las elecciones internas o quedó muy relegado como consecuencia de la redefinición de lugares en los distritos más numerosos.Una docena de esos legisladores tienen asegurada su reelección ya que encabezan la lista o están dentro de los primeros lugares de las mismas.Los diputados que tienen asegurada la continuidad son Cristian Ritondo, quien en las PASO encabezó la lista que respaldó la postulación a presidenta de Patricia Bullrich, y lo mismo sucede con la radical Karina Banfi, que secundó al jefe de la bancada macrista.