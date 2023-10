El adiós a Rolandelli: “Deja un inmenso legado de trabajo en la política”

Política Falleció a los 56 años el concejal paranaense Walter Rolandelli

En una emotiva reflexión, el amigo cercano de Walter Rolanelli, concejal de Juntos por el Cambio de Paraná, le rindió homenaje tras su fallecimiento. Francisco Avero, quien compartió con Rolanelli una amistad y una carrera política, lo recordó como un ser humano excepcional y un apasionado defensor de su comunidad.Los dos amigos no solo compartieron la política, sino también una parte significativa de sus vidas. Avero enfatiza el carácter de Rolanelli: "Nos conocemos hace muchos años, pero profundizamos nuestra amistad durante la gestión de Sergio Varisco. De Walter,que incluye cargos en la Unión Cívica Radical y la función pública, desde empleado municipal hasta concejal".En esta línea, Avero destacó que, más allá de sus logros, lo que realmente define a Walter Rolanelli era su calidad humana. "Creo queque no te lo da ningún estudio o formación académica, era el de Walter, queSiempre estaba atento a lo que le pasaba a un amigo o conocido, tratando de ayudar en la medida de sus posibilidades. Los mensajes en el teléfono son interminables, justamente porque se destacaba eso de su persona y lo que queda es eso, todo lo demás son circunstancias de la vida".Avero también compartió detalles sobre la última conversación que tuvo con Rolanelli en el lanzamiento de Emanuel Gainza: "Estaba muy contento y pensando en todo lo que se venía; fundamentalmente hablamos de política y lo felicité.En cuanto a su legado político, Avero subrayó que:En referencia a la despedida, Avero señaló: "Se está organizando, estamos en conversaciones con las autoridades municipales, pero estamos a la espera de la confirmación para hacerlo público".Para finalizar, recordó: "Ayer, mientras revisaba mensajes en mi celular, me encontré con mensajes de Walter. Escuchando sus últimas palabras, estábamos finalizando la lista de candidatos; seguramente estaríamos pensando en el futuro".