Los desafíos de las autoridades de la Federación Medica de Entre Ríos

El 18 de octubre, en la sede de Femer, se realizó la Asamblea que eligió las autoridades de la Federación Médica de Entre Ríos para el período 2023-2025. El doctor Fernando Vázquez Vuelta fue reelecto presidente.Al respecto, Vázquez Vuelta, informó a Elonce que “en LA FEMER están agrupados los círculos médicos y el rol es defender y gestionar el trabajo de los profesionales. Se realizan los convenios con las obras sociales y con las prepagas, donde se avanzan con facturación y demás”.“Durante estos dos años que pasamos tuvimos varios logros, pudimos seguir acompañando la inflación. Además, con la obra social provincial conseguimos estar unos puntos por arriba de la inflación y siempre en el marco del diálogo para lograr acuerdos y priorizando que el sistema de salud funcione”, amplió Vázquez VueltaEn este sentido, señaló que “la situación que viene adelante no va ser fácil, se vienen tiempos complicados, para cualquier color político, no solo para el sistema de salud si no que también para los profesionales médicos”.Al ser consultado por los profesionales médicos de la provincia, mencionó que “el nivel es muy bueno, el plantel es de primer nivel”.“Tenemos el desafío de dos años para adelante, trabajamos fuertemente con la innovación tecnológica y aplicaciones para validar prestaciones para acortar los tiempos de pagos, desaplicar y tener un control más estrictos de la profesión”, valoró el secretario de Actas y Correspondencia, Lautaro Torriani.Finalmente, destacó “apostamos en estar siempre en permanente actualización”.