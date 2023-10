Explicaron cómo se realizará el recuento provisorio de votos en las Generales

¿Cómo se realiza el recuento provisorio de votos?

Elde cara a las elecciones Generales fue dispuesto en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, donde “se realizan las últimas pruebas para que todo esté a punto para llevar los resultados de manera consolidada lo antes posible el día domingo”. Así lo comunicó a Elonce la secretaria provincial de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología, Lucrecia Escandón., explicó y clarificó: “El escrutinio inicia con el trabajo de Correo Argentino que tiene kit de transmisión directa de todos los telegramas desde 450 escuelas y 56 puntos más de transmisión hasta donde se trasladan físicamente los telegramas del resto de las escuelas que no tienen transmisión directa”.“Ante cualquier inconveniente de conectividad y porque están previstas condiciones climáticas que podrían llegar a complicar el proceso electoral, están esos 56 puntos hasta los que se pueden trasladar físicamente los telegramas para ser transmitidos”, aclaró al respecto.“En el centro de cómputos se trabaja con niveles de alta seguridad; y todos los dispositivos están en marcha para llevar adelante la tarea el día domingo”, destacó la secretaria provincial.“A las 18 se cierran las escuelas donde se vota, pero hay que considerar que muchas veces hasta media hora después hay filas de entrerrianos por votar porque llegaron muy sobre el horario y pueden seguir votando”, indicó Escandón. Y continuó: “Una vez que vota el último entrerriano que está dentro de la escuela, se comienza con el recuento de votos en las mesas y cada presidente de mesa, junto a los fiscales de las diferentes fuerzas partidarias, recuenta una a una las boletas, completan las actas, el telegrama y los certificados para cada uno de los fiscales de los partidos políticos”.Los telegramas llegan al centro de cómputos y con todo el equipo se comienza con la transcripción de cada uno de los telegramas. En sentido, la responsable de la cartera de Modernización aclaró que en esa instanciaporque, a veces, el telegrama llega en blanco porque el presidente de mesa no lo completó; o porque puede ser ilegible (como cuando tiene muchas tachaduras u otras cuestiones que dificultan la lectura); o por el caso de las actas circunstanciales, que es cuando Correo Argentino notifica por qué no transmite algún telegrama y generalmente es porque el presidente de mesa se equivoca y lo mete dentro de la urna”.“El escrutinio provisorio tiene como funcióna la ciudadanía, pero no es válido jurídicamente; si no que el escrutinio definitivo, que comienza días después, es el que consolida a los ganadores de la elección”, remarcó Escandón.“Teniendo en cuenta que habrá menos boletas y que el telegrama y las actas están unificadas entre Nación y Provincia,Y desde Provincia está previsto que la transmisión de datos comience a las 21, siempre y cuando esos resultados estén consolidados y sean representativos”, explicó la responsable de la secretaría de Modernización del Estado.Y refirió que, durante las PASO, por las demoras, a las 21, solo contaban con 30 telegramas “y era una irresponsabilidad difundir esos resultados sobre 3.434 mesas”.Por su parte, la secretaria de Justicia de Entre Ríos, Adriana Pérez Galarraga, sostuvo que “el trabajo del misterio de Gobierno es coordinar con Policía el operativo previo que ya se viene realizando por si sucede algún tipo de hecho que requiera la atención de las fuerzas de seguridad para garantizar el escrutinio”“Los ciudadanos que van a votar cuentan con la garantiza de que estarán cuidados dentro y fuera de las escuelas, al igual que las urnas”, aseguró la funcionaria provincial.En tanto, el jefe Dirección de Secretaría de Operaciones y Seguridad de Policía de Entre Ríos, Héctor Góngora, comunicó que la fuerza dispuso “puestos fijos y alrededor dedistribuidos en todo el territorio provincial y en las 662 escuelas habilitadas para votar”.