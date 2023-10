Bahl: "A la provincia la conozco trabajando, conozco cada uno de los municipios"

Generación de empleo

El candidato a gobernador por Entre Ríos, Adán Bahl, estuvo en el programa, deEn principio, hizo alusión al cierre de campaña que realizó junto a Rosario Romero y Gustavo Bordet en Club Sportivo Urquiza. “Fue un acto multitudinario, con mucho cariño. En todos lados vemos esa empatía, ese reconocimiento y es un poco abrazarnos todos e ir para adelante con buena onda”, dijo.Indicó que “Gustavo Bordet deja una provincia ordenada, en marcha. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar para dar el salto de calidad, buscar la transformación como lo logramos en la ciudad de Paraná. Y lo podemos decir con mucha certeza porque lo hicimos acá, hicimos todas las cosas que dijimos, cumplimos. Es muy satisfactorio cuando uno va caminando por la costanera, la peatonal y el barrio y la gente se acerca y agradece por las obras. Viajo mucho a Buenos Aires y me he encontrado con gente en el aeropuerto de Santa Fe que me agradece por las obras hechas en sus barrios. Es algo que impacta. Es algo poco habitual que ocurriera, sobre todo en los dos primeros años, en el momento de la pandemia. Pero en el tercer y cuarto año hemos logrado eso y nos llega de orgullo”.“Se ha logrado poner un orden. El municipio de Paraná estaba complicado allá por 2019. Se puso orden, se logró el salto de calidad, la transformación, intervenir en la economía, generar puestos de trabajo, trabajar con todos los sectores y eso va generando muy buena onda. Estoy muy agradecido con todos los paranaenses que nos han ayudado a llevar adelante esta gestión”, agregó.En ese marco, resaltó que “a la provincia la conozco trabajando, la recorrí durante muchos años, conozco el norte, el sur, el centro, las fortalezas, las debilidades, lo que nos hace sentir orgullosos, cuáles son los problemas, por eso sabemos cómo resolverlos. No necesitamos que nadie de afuera venga a decirnos que dormimos la siesta, que somos la hermana pobre, casi como faltándole un poco el respeto a los docentes, a los médicos, enfermeros, policías, productores que se levantan a la mañana temprano y trabajan de sol a sol. Es casi una cuestión media discriminatoria y natural que lo diga gente que no vive en nuestra provincia y no entiende nuestra idiosincrasia. No se puede transformar nada de lo que no se conoce y no se quiere”.“Cada vez que vamos a una localidad, además de hablar con los intendentes, las instituciones. Hay lugares como el norte que son potencialmente turísticos, está la forestación y se está pensando de qué manera trasladar la materia prima con valor agregado a muebles, ventanas, puertas. Cada una de las localidades tiene su fortaleza. Trabajaremos con las fortalezas, mitigaremos las debilidades. Al ser intendente para mí es muy fácil detectar cuáles son las situaciones y ayudar al gobierno local para que se pueda desarrollar”, dijo.Sobre los resultados de las PASO, manifestó: “nosotros tuvimos la visión de dejar competir a todos de la misma manera. No tuvimos proscripciones, no impedimos a nadie poder pegar en la boleta. Sí ocurrió en el otro espacio político, donde a un candidato a gobernador no se le permitió pegar con los candidatos a presidentes. Eso genera malestar, es como que no estamos jugando con las mismas reglas. Ellos tendrán sus problemas y lo vemos en cada localidad nosotros. Pero en nuestro espacio al haber permitido que todos participen en igualdad de condiciones y puedan pegar, pasan las elecciones, alguien gana, otros pierden y todos se han encolumnado. En las encuestas podemos ver que los votos se han sostenido con total fidelidad e incluso hemos logrado una migración de otros espacios políticos. Estamos seguros de que vamos a tener una excelente elección en Paraná, donde nuestra gestión tiene un reconocimiento muy amplio, y en toda la provincia”.Respecto a por qué decidió ser candidato a gobernador, indicó: “sentí una gran responsabilidad. Nací y me crié en Paraná. Siempre viví en Entre Ríos, mis padres eran de colonias alemanas y yo soy descendiente de los alemanes del volga. Pude estudiar en la universidad pública. Conozco mucho la actividad del campo porque me crié en el campo ayudando a mi familia, después me recibí de Contador, que de hecho ejerzo porque soy matriculado profesional. Mi familia se pudo desarrollar, vive acá y va a seguir viviendo porque este es mi lugar en el mundo, Paraná y Entre Ríos. En ese momento me veía el más competitivo entre un montón de gente que tenía todas las posibilidades de participar. Lo hablamos con el gobernador, con los otros compañeros. Sabía que nuestra gestión estaba muy bien valorada en Paraná y que con un gran equipo y la persona adecuada, permitiendo que todos participaran, íbamos a lograr la continuidad, porque hay que defender todo lo que se logró”.Hoy Paraná “funciona como una empresa de servicios, hoy recogemos la basura. Antes, cuando estaba de concejal quien ahora pretende ser intendente, afectada a la recolección de basura había 1400 personas y ahora hay 110. Hablar de eficiencia, eficacia, organización, implica tener la experiencia y conocer. Hicimos un ordenamiento importante en cuanto a personal, capacitación. Hemos hecho la política salarial más importante de los municipios de la provincia. Eso significa que ordenamos, las personas tienen que ir a trabajar, cumplir, se les paga muy bien y se le exige. Hay recolección de residuos, se preservan y mantienen los espacios públicos, el empleado municipal logró la reinvindicación y reconocimiento de los vecinos”.“Desde el primer momento intervenimos en la economía a nuestra escala, diversificamos el perfil productivo de la ciudad, acompañamos a la industria, al turismo, a la gastronomía, a los emprendedores, a todos los que querían avanzar. En el último cuatrimestre en Paraná, se generaron 1980 puestos de trabajo del sector privado. Cuando dicen que Entre Ríos es la hermana pobre y los entrerrianos se la pasan durmiendo la siesta, yo digo es faltarles el respeto a nuestros productores, pueden ir al parque industrial y ver lo que se exporta en todo sentido. Hace algunos días se inauguró un shopping, fue inversión privada, los acompañamos, le resolvimos los problemas de infraestructura. Se habilitó la parte comercial y edilicia, todo lo que pudimos hacer para que el privado invierta y genere trabajo”, remarcó y agregó: “las obras que se hicieron tienen el respaldo presupuestario y financiero”.“Hay que cuidar lo que hemos logrado. La continuidad de nuestra gestión implica a una persona con capacidad, no se puede ir a improvisar de ninguna manera. Hay que tener solvencia, profesionalización y un gran equipo para seguir mejorando, transformando y dar el salto de calidad que Paraná lo va a dar con un gobernador entrerriano que va a ayudar a cada localidad con el mismo énfasis, sin discriminar a nadie como nos discriminaron entre 2015 y 2019”, dijo.En Entre Ríos “hay que darles continuidad a las obras de infraestructura, a una mayor eficacia en los servicios de educación, salud, seguridad, ayudar a los gobiernos locales. Hay que seguir apoyando al sector productivo, porque el mundo hoy demanda lo que Entre Ríos tiene para ofrecer: alimento, conocimiento, talento e innovación. En Paraná estamos trabajando con el Distrito del Conocimiento porque en los próximos años la demanda mundial va a ser de programadores. Busco que muchos de esos programadores sean paranaenses, entrerrianos, que puedan trabajar para cualquier lugar del mundo sin tener que viajar”.“Acompañaremos a la gente del campo con la demanda de caminos rurales, al productor, al industrial, al que invierte para que siga invirtiendo, lograr más desarrollo y que sea sustentable. Hoy en el Parque Industrial estamos construyendo el parque fotovoltáico, ocho hectáreas de paneles solares para generar energía, que representa el 5 por ciento de lo que consume Paraná. Se reinyecta en el Parque Industrial para bajar el costo de la energía de las empresas para que se amplíen y más empresas se radiquen y generen puestos de trabajo”, dijo y consideró que “hay muchas localidades que tienen un gran potencial y necesitan un área industrial. Los vamos a estar acompañando”.“Mi sueño es vincular la educación con el sector productivo. Estoy convencido de que los chicos tienen que salir de los establecimientos con la posibilidad de poder trabajar y lo que aprendieron pueda apalancar al campo y la industria. Soy Contador y egresé de una escuela Técnica. Voy a invertir mucho en escuelas técnicas y agrotécnicas”, dijo.Indicó que “hace dos semanas hicimos la Feria de Carreras en Paraná, donde hay una gran oferta educativa. Trajimos a los empresarios del Parque Industrial para que le cuenten a los chicos qué oferta educativa hay pero qué se necesita y qué se les recomienda estudiar. Buscamos mayor eficiencia. Es vincular la oferta educativa con la demanda laboral”.Manifestó que el municipio tiene “una escuela de oficios donde 2500 personas se capacitan. Hemos relevado en el mercado laboral y se enseñan los oficios más demandados. Hay cerca de 350 personas estudiando Programación. La economía del Conocimiento genera mucho ingreso de divisas en el país. Esto implica ingreso de divisas, trabajo de calidad y trabajo para nuestros jóvenes”.Sobre el turismo, indicó que “es uno de los grandes motores de la economía. Aprovechamos la pandemia para elaborar un plan de marketing estratégico a través de nuestro Ente Mixto, con todas las partes que integraban la actividad. Se pueden ver los fines de semanas actividades y hemos apalancado el turismo con mayor inversión. El Islote Curupí, que antes no tenía actividad, hoy es un atractivo de ecoturismo. Le agrega medio día más a la gente para que se quede visitando la ciudad. Hemos hecho 600 metros de senderos de muy buena calidad, hay guías. Hay gente que nunca vio la ciudad desde el río y pueden hacerlo. Hemos invertido mucho en cultura porque queremos que nuestros artistas vivan de su talento. Tenemos la Feria del Libro, tenemos el bus turístico”.Confirmó que “este verano vamos a poder meternos en el Thompson después de 30 años. No se termina la obra completa pero el arroyo Las Viejas ya está saneado. Es una obra urbanística, hidráulica, turística. Va a tener desde Ambrosetti hasta el río un parque lineal que tendrá iluminación, árboles, se podrá ir en bicicleta, caminando. Se colocará la planta con filtros biológicos para tratar eventualmente algún residuo. También está la plataforma para captar los sólidos”.Por otra parte, dijo que “terminamos todas las obras que no se terminaron en la gestión anterior por distintas razones. A la peatonal, que fue una decisión importante, la empezó Sergio Varisco. La empezó, no la pudo seguir, pero es el corazón del turismo, es un paseo que ahora ha quedado precioso. Ahora estamos haciendo el planetario en el Parque Varisco. Es una obra que se empezó y se abandonó. Nosotros recibimos los fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y estamos construyéndolo. Será el más importante de la región. Atraerá turismo estudiantil”.“Este fin de semana se realizó Paraná Diseña, que se hace por segundo año consecutivo. Los empresarios y emprendedores pueden vender. Tenemos el patio gastronómico, música y demás. Se vincula la gastronomía, hotelería, cultura, emprendedores, se genera un producto para que disfrutemos los paranaenses y turistas. Lo mismo haremos en toda la provincia”, agregó.“Como gobernador voy a ayudar al 100 por ciento a cada municipio. En Paraná Rosario Romero debe continuar con la transformación e ir por mucho más. Ahí vamos a estar nosotros porque sabemos todas las cosas que le faltan a Paraná. Estoy seguro que podré hacerlo en toda la provincia, para eso necesito gobiernos locales comprometidos, intendentes que gestionen, que tengan agallas, coraje, que trabajen, trabajen y trabajen, que tengan un gran equipo de trabajo. Hay que tener la visión hacia dónde queremos ir y trabajar y trabajar y trabajar. No hay otro secreto.”“Dios no permita que quieran importar lo que hacen en Buenos Aires. Se puede ver claramente las campañas sucias que hacen los porteños, los medios nacionales de mayor alcance. Es muy nocivo y malo. A la discusión hay que hacerla en base a propuestas. Ganar puede ganar cualquiera, pero después hay que gobernar. Cuando uno está en política y te dicen, `si vos te bajás yo te voy a poner de secretario de turismo`. Después resulta que sos un desastre en el gobierno. Es muy malo. Ese tipo de acuerdos es malo. Yo no anuncio ni ministros ni secretarios. Voy a conformar un gabinete profesionalizado y mínimo, lo necesario. Todos mis funcionarios van a tener que rendir examen como rinden en Paraná”, dijo.Consideró que “esa mecánica porteña ojalá no la importen nunca porque nos haría muy mal, los entrerrianos no somos así, sabemos cómo resolver nuestros problemas, no necesitamos que nadie de afuera venga a decirnos qué hacer. Si no hay propuestas y buen equipo no se podrá hacer nunca una buena gestión”.En campaña “lo que más me gustó fue tocar el acordeón. A la gente le encanta. Fui a San Jaime, llegué a las 8 de la mañana. Me esperaban con sillas y les pregunté para qué era y me dijeron para que toque el acordeón. Empecé a tocar y cuando me di cuenta había otros cuatro tocando acordeón conmigo. La gente se puso a bailar. Me encantó”.“Todo me gustó. Implica un gran esfuerzo físico la campaña y un gran equilibrio. He estado tantos años en funciones que tengo una gran serenidad, tengo un gran equipo que me acompaña y cuida. Vamos con humildad a contar nuestra propuesta y siempre hemos estado bien atendidos por todos”, indicó.Opinó que “me encantaría que miles y miles de jóvenes se involucren en la política, es lo mejor que puede pasar, tienen otra visión, otras ganas, otras perspectivas. Eso es muy saludable. No obstante, cuando se critica que algunos hace 20 años que están, tengamos en cuenta que cada dos años hay elecciones, se gana y se pierde. Si hubo continuidad es porque el pueblo entrerriano ha vuelto a votar por esa opción. Es como que nos digan que no sabemos votar y siento que no nos pueden faltar el respeto de esa manera. Una elección se puede ganar y perder, pero ha sido la gente con su voto que puso a una persona en un lugar, cuatro, ocho años. Si anda bien la elegirá de nuevo, si anda mal la sacará. Eso es la democracia”.