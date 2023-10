Gainza: “Nuestra propuesta es seguir con lo que se hizo bien en esta gestión”

"Volvimos a discutir las propuestas que tenemos para mejorar"

La participación de Walter Andrade, ex futbolista de Patronato

“Los votos son de la gente”

Aspectos positivos y negativos de la campaña

Sueldos municipales

Equipo de trabajo

Transporte y primera medida

El candidato a Intendente de Paraná, Emanuel Gainza, ofreció una visión detallada sobre múltiples cuestiones políticas y sociales durante su participación en el programatransmitido por. Durante la extensa entrevista, también mencionó propuestas.“Creamos una fundación en 2019 donde seguimos trabajando y al día de hoy tenemos un gran trabajo social que se mantuvo a lo largo de los años más allá de la cuestión electoral y política. Está bueno porque se sostiene con muchos voluntarios y es una buena noticia porque significa que la gente está comprometida con ayudar y trabajar por su espacio y barrio. También uno se retroalimenta de eso porque en esta etapa, solamente con una fundación y sin un gobierno, pudimos hacer todas estas cosas. Me entusiasma pensar lo que podríamos hacer si la gente nos da la oportunidad el domingo de ganar en Paraná e implementar eso a partir del 10 de diciembre”, sostuvo.“Pasaron cosas no tan distintas a las previas de las Primarias porque encaramos una campaña centrada en propuestas, donde generamos al momento del 13 de agosto en la Primaria un documento que se llama ‘Despertar’, el cual tiene más de siete mil descargas en Internet y entregamos más de dos mil ejemplares en papel. Les queremos contar a la gente, no solamente lo que haremos, sino cómo lo vamos a hacer en esta campaña”, señaló.“Pusimos temas sobre las mesas que nos parecían importantes y que la gente planteaba esa relevancia, donde convocamos a todos los vecinos para participar en mesas y paneles abiertos, en el cual cada uno levantaba la mano, se inscribía, pedía el micrófono y daba su opinión en transporte. Trabajamos agua, todo lo que tienen los jardines maternales y educación, el cual es importante”, remarcó.“Hicimos una gran jornada de deportes, donde muchas veces hablé que nuestra campaña tiene un eje que es reconstruir el tejido social y eso implica llevar salud, educación, cultura y deportes a los barrios de Paraná”, señaló.“Tengo como objetivo que, tanto a través del deporte como de la cultura, podamos sacar a los chicos de las calles y generar espacios de contención donde más se necesitan. Planteo que el Centro de Salud municipal que son seis, necesitan tener médicos y que los jardines maternales un plan de infraestructura. Necesitamos más maestros, nutricionistas para trabajar educación alimentaria, así como también deportes y cultura en todos los barrios de Paraná para sacar a los chicos de las calles”, dijo.“Los jardines maternales que son 32, hoy necesitan una atención urgente, ya que tienen chicos de 50 días a cuatro años. Si garantizamos una buena alimentación y le hacemos un diagnóstico temprano, vamos a poder prevenir muchas patologías”, destacó.“Además, hoy el municipio de cada $100 de su presupuesto, solamente invierte $5 en salud, educación, cultura y deporte. Tiene que ser una prioridad del próximo gobierno y es parte de nuestro compromiso si el 10 de diciembre arrancamos la gestión”, confió.“De 46 boletas pasaremos a seis, mientras que completas, con presidentes a concejales, hay solamente tres. Al ordenar la oferta electoral y, sobre todo, al tener la posibilidad en estos 60 días que tuvimos entre las PASO y el próximo domingo, profundizamos mucho sobre nuestro plan de gobierno, proyecto, ejes, qué queremos hacer para mejorar el transporte, cómo queremos trabajar los cortes de agua en la zona sur y qué queremos hacer con el tema de inseguridad”, agregó.“Lo que le dijimos a la gente durante estos últimos días, es que estamos en el banco de suplentes y tenemos ganas de que nos dejen jugar un primer partido. Quiero que la gente me dé la chance de mostrar el equipo que tenemos, que nuestros proyectos se pueden implementar, que van a tener conmigo a un intendente que estará desde las 7 hasta las 13 horas en la intendencia y a la tarde saldrá a recorrer, caminar y escuchar”, mencionó.“A mí me cambio mucho la percepción que tenía de ciertas cosas en base a la escucha y compartir con la gente. Primero, porque cada testimonio donde una persona se abre a compartir determinadas cosas, a uno lo va marcando. Hoy hicimos una movida de entregar diez cartas a personas que me contaron cosas muy personales y que me acompañaron durante toda la campaña para acordarme de muchos temas”, comentó.“No comparto con Rosario Romero sobre su diagnóstico en el tema inseguridad. Hoy la gente está viviendo con mucho más miedo que antes, ya que compra cámaras de seguridad entre los vecinos, arma grupos de WhatsApp, se enreja y deja de hacer actividades al aire libre en su vereda porque tiene miedo de que le pase algo. El municipio no tiene más margen para excusarse por la jurisdicción y eso pasa un montón”, contó.“Algo que quiero hacer es que los problemas de los vecinos de Paraná son de los paranaenses y ahí no podemos mirar más para otro lado. Mi compromiso es que el 10 de diciembre, los temas que haya que abordar, con decisión política y trabajo en conjunto con la provincia, hacernos cargo, pero no puede ser que la educación, el deporte, la seguridad no sean parte de la agenda municipal”, remarcó.“Mucha gente me dice que es momento de que venga persona joven con otras ganas, otro equipo y otra visión, eso me entusiasma. Algo que hay que recuperar, donde en Paraná se ha dado, es el respeto a la participación política”, señaló.“Me cruce con algunos candidatos en actividades, no hubo ningún inconveniente. Estuvimos enfocados en contarle a la gente nuestro proyecto y eso cae bien en el vecino, ya que quiere que le resolvamos los problemas y no que estemos criticando al otro”, mencionó.“Además de mejorar los salarios que es una deuda pendiente, hay que hacer dos cosas más. Primero, un plan de capacitación integral, hay que reconstruir la lógica de la carrera municipal donde el estudio y la capacitación mejore la prestación del salario”, añadió.“Otra de las cosas que tenemos que hacer es una auditoría municipal, premiar otra vez a los que trabajan, dar herramientas de capacitación porque el famoso ‘ñoqui’ de la Municipalidad o de cualquier parte del Estado, es una doble estafa para los vecinos que pagan los impuestos, pero sobre todo para el empleado que va a trabajar”, comentó.“Tenemos que hacer un plan de capacitación, mejora de salario y un fuerte premio para los que trabajan y cumplen horario en la Municipalidad”, remarcó.“Hace un par de años arrancamos con una mesa que empezó a convocar gente vinculada a la temática, donde uno se podía sumar, empezaba a dar su aporte y eso generó coordinadores. Una vez que lleguemos al gobierno, empezaremos a identificar los perfiles de los coordinadores y quienes conozcan el tema, estén a cargo de las áreas”, acotó.“Siempre con el compromiso de que quien tenga una función pública en el gabinete o como cargo de funcionario, tenga que tener un conocimiento específico y técnico del lugar que ocupará”, dijo.“Lo segundo que haré, es achicar de diez secretarías a seis las áreas de la Municipalidad para ahorrar gasto político porque el holograma que estamos preparando, va en línea con nuestro plan de gobierno”, señaló.“En tercer lugar, voy a sacar cien tasas de la Municipalidad que impactan al sector comercial, que representa al menos 1% de la recaudación”, sostuvo.“Con respecto a los colectivos, declaramos la emergencia que implica rediscutir la totalidad del sistema, volver a licitar las líneas que hoy están en una sola empresa. Propongo licitar como tiene Corrientes o Rosario, que es por líneas individuales. Eso permitirá que otras empresas más chicas, puedan participar de la licitación y que uno tenga un sistema de colectivos con empresas que compitan”, finalizó.