Schiaretti cerró la campaña: "Voy a terminar con esta Argentina unitaria"

El gobernador y candidato presidencial cerró su campaña ante una multitud en el Espacio Quality. Llaryora dijo que el verdadero voto útil es votar al candidato presidencial cordobés.



El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País (HUxNP), el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cierra su campaña este jueves en la ciudad de Córdoba, a tres días de las elecciones nacionales del próximo domingo.



Con la presencia de su compañero de fórmula, Florencio Randazzo, el gobernador electo, Martín Llaryora, el intendente electo, Daniel Passerini, y toda la cúpula del PJ provincial.



Schiaretti cerró el acto con un discurso en el cual cuestionó con dureza a sus rivales Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei.



“Voy a terminar con esta Argentina unitaria. El problema del país es que no gobiernan bien. Gastan más de lo que ingresa y nos llevaron a esta situación. Tengo el orgullo de ser cordobés y de haber gobernado con los sectores productivos y sociales de la provincia. No es un gobierno progresista aquel que lo hace de manera feudal”, exclamó el candidato cordobés, en referencia al kirchnerismo.



Sobre sus rivales, Schiaretti apuntó fuerte contra Massa. “El Presidente y la vicepresidenta están desaparecidos y quien gobierna es Massa, el ministro de más de 140% de inflación. El ministro y candidato presidencial hace un abuso obsceno del poder para poder ganar un voto más. Mientras que Bullrich es la representante del macrismo que también fracasó. Y Milei tiene propuestas que no se aplicaron en ningún país del mundo”, dijo el gobernador.



La convocatoria fue abierta por Llaryora, quien volvió a darle un fuerte respaldo a la candidatura presidencial de quien va a suceder el próximo 10 de diciembre.



“No estamos acompañando al menos peor, como otros espacios. Estamos acompañando al mejor, al que sabe gobernar. El problema del país no es ideológico, el problema es que no saben gobernar. Y nosotros tenemos al mejor para gobernar que es Juan Schiaretti”, exclamó el gobernador electo.



“Hemos vencidos todos los pronósticos y seguimos ganando en Córdoba, cuando algunos decían que no podíamos seguir gobernando. Luego, en la Capital, muchos decían, bueno, ganaron la provincia, pero perderán la Capital. Y volvimos a ganar. Después, decían que Juan no se presentaría, y acá estamos, compitiendo el domingo con el mejor candidato”, dijo Llaryora, levantando a la militancia que cubrió el amplio espacio del Quality.



Llaryora concluyó su mensaje, con un pedido a la militancia. “El único voto útil en Córdoba es votar por Juan Schiaretti. Es por eso que les pido a los militantes y dirigentes peronistas que trabajemos fuerte pidiendo el voto por Juan. En los debates les pintó las caras a todos, porque es el mejor, el más preparado para sacar a este país de la crisis. Tenemos una oportunidad, y esa oportunidad es votar a Juan Schiaretti”, expresó el intendente capitalino y próximo gobernador.



Randazzo, candidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, siguió en la lista de oradores. Luego del efusivo discurso de Llaryora, el dirigentes bonaerense dijo con ironía. “Y ahora cómo sigo yo, después de este discurso”.



El exministro de Transporte de la Nación elogió las condiciones políticas y personales de Schiaretti. “Hay dos propuestas que ya fracasaron, que son el actual Gobierno y Juntos por el Cambio. Hay otro propuesta que puede ser un salto al vacío (por Javier Milei), pero nosotros tenemos al dirigente más preparador para sacar al país de la crisis. Ese hombre es “el Gringo” Juan Schiaretti”, expresó Randazzo.



“Estamos a un gran desafío, porque es el futuro del país. Estamos en un proceso de cambio en la Argentina, después de una década perdida. Por un lado está la grieta y otra fórmula que es una gran incógnita. No nos resignemos. Vamos a votar convencidos. El voto inútil es votar a los mismos de siempre. La alternativa es Schiaretti, que es el único y verdadero voto útil”, cerró el compañero de fórmula de Schiaretti.