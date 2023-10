Bahl, Romero y Bordet realizaron acto de cierre de campaña en Paraná

Bahl: "Vamos a hacer una transformación y el salto de calidad que Entre Ríos puede dar"



El intendente de Paraná y candidato a gobernador por Más para Entre Ríos, Adán Bahl; la candidata a intendenta de la capital entrerriana, Rosario Romero; y el gobernador de la provincia y candidato a diputado Gustavo Bordet; realizaron este jueves el acto de cierre de campaña de cara a las elecciones del domingo 22 de octubre.El mismo se llevó a cabo en Club Sportivo Urquiza. Los candidatos estuvieron acompañados por funcionarios, dirigentes y legisladores.“Gracias compañeros por la alegría, estar siempre y no aflojar nunca en Paraná y Entre Ríos. Les puedo asegurar que todo el esfuerzo que hicieron en estos días, todo el cariño, toda la energía, lo va a coronar con un contundente triunfo el 22 de octubre en toda la provincia”, manifestó.“Hace cuatro años asumimos en el municipio de Paraná, al cual lo ordenamos y llevamos adelante una increíble transformación con todos los paranaenses, donde reparamos calles, mejoramos nuestros espacios públicos, ampliamos nuestro parque industrial. También estamos construyendo nuestro Distrito del Conocimiento, mejorando las plazas en todos los barrios y poniendo lo mejor del mercado para los juegos porque nos importa todos los gurises en cada una de las seccionales de la ciudad. Nos importa lo que cada madre y padre quiere para sus familias”, sostuvo.“Les quiero decir que me comprometo a no dejar a ningún entrerriano solo, vamos a hacer todo lo necesario como hicimos en Paraná para transformar la provincia y dar el salto de calidad como hicimos en nuestra ciudad”, señaló.“Hoy nos sentimos orgullosos de todo lo que hicimos entre todos, muchos están hoy acá y tenemos una Paraná pujante, transformada, con futuro donde a esto tenemos que cuidarlo. Les puedo asegurar que la única candidata que hoy puede continuar la gestión en Paraná, cuidar todo lo hecho y dar el salto de calidad es Rosario Romero, nuestra candidata y futura intendenta de Paraná”, mencionó.“Tiene el conocimiento, coraje, valentía y la experiencia para seguir haciendo las transformaciones y dar el salto de calidad que soñamos en cada ciudad. Queridos compañeros y compañeras, ustedes saben que en los próximos días se juega el futuro de Entre Ríos”, remarcó.“Tengamos en cuenta que en la vereda de en frente están los que nos proponen un salto al vacío y del otro lado, también lo que nos proponen regresar al pasado, a las promesas incumplidas de las lluvias de inversiones de los brotes verdes de la revolución de la alegría. Nos prometieron un futuro y nos endeudaron por 100 años, entonces hay que preguntarles a los vecinos en quien van a confiar, si en los que ponemos la cara todos los días o los que estuvieron, nos mintieron y engañaron”, destacó.“Hay que decirles a los entrerrianos que no somos todos los mismos. Nosotros nos comprometimos en Paraná e hicimos lo que prometimos. Gustavo Bordet y su equipo se comprometió en Entre Ríos y cumplió cada una de las promesas. Él hizo mucho y tenemos ese futuro, al cual, queridos compañeros y compañeras, tenemos que construirlo entre todos. Por eso podemos hacerlo”, comentó.“Seguro lo vamos a poder hacer como lo hicimos en Paraná, con los mejores hombres y mujeres que tiene la provincia de Entre Ríos, que son los militantes donde los peronistas siéntanse orgullosos de ustedes mismos, de su gobierno local y provincial”, contó.“Gustavo (Bordet) hizo una gran transformación y deja una gran plataforma, nosotros tenemos que ir hacia ese futuro. Por eso desarrollamos los acuerdos para la Entre Ríos que viene, que consisten en fortalecer el turismo, apoyar la industria, la economía del conocimiento y acompañar todos los sectores productivos. Eso es la visión que tenemos de provincia porque el mundo demanda lo que Entre Ríos tiene para ofrecer, que es alimento, talento, conocimiento e innovación”, remarcó.“Con todos los entrerrianos y un gran equipo, vamos a hacer que esa posibilidad se convierta en desarrollo sustentable, cuidando nuestro ambiente y acompañando a todos los sectores productivos para que inviertan y generen trabajo, especialmente, para nuestros jóvenes para que puedan estudiar, trabajar y desarrollarse en el lugar donde nacieron”, dijo.“Gustavo Bordet deja una provincia en marcha, ordenada, desde esa plataforma vamos a hacer una transformación y el salto de calidad que Entre Ríos puede dar, pero tengamos en cuenta queridos compañeros y compañeras, que el próximo domingo vamos a tener que elegir entre un gobernador entrerriano o uno porteño, que cuando estuvo en el gobierno de Mauricio Macri nunca nos ayudó y nos discriminó”, expresó.“Los entrerrianos tenemos memoria, ya que paralizaron obras, hospitales, rutas y no se hizo ni una sola vivienda en ninguna ciudad de la provincia de Entre Ríos. Prometieron 10 mil jardines maternales y no hicieron ninguno. Nos proponemos trabajar como lo hicimos desde el primer día y siempre le digo a todos los vecinos de cada localidad, que vayan y vean de qué manera todos los paranaenses juntos y unidos transformamos nuestra ciudad”, manifestó.“Los que nos dan receta, quieren enseñarnos a nosotros, a los entrerrianos, que hemos sido el origen de la patria organizada, desde Artigas y Ramírez, a cómo vivir y qué tenemos que hacer para resolver los problemas de los entrerrianos”, contó.“Ahora están diciendo que los entrerrianos dormimos la siesta y me pregunto qué hay de malo, yo no duermo la siesta, pero lo dicen con un concepto peyorativo e hiriente. Les pregunto a ustedes y a ellos, de corazón, por qué les faltan el respeto a nuestros docentes que enseñan, a nuestras enfermeras que nos cuidan, a nuestros médicos que nos sanan, a nuestros policías que nos cuidan, a todos los trabajadores que todos los días se levantan para ir a buscar el sustento de sus familias. Lo hacen porque no nos conocen y no sienten lo que sentimos los entrerrianos”, señaló.“Ahora también dicen 20 años del mismo signo político y les digo que también nos faltan el respeto a los argentinos, porque tenemos elecciones cada dos años. A veces ganamos y otras perdemos, pero jamás les faltamos el respeto a los entrerrianos cuando van a votar y eligen. De ninguna manera se construye un país mejor de esa forma”, sostuvo.“Vivo acá como cada uno de ustedes y no voy a ir a improvisar, donde me comprometo en ir desde el primer día a trabajar los siete días de la semana para resolver los problemas de los entrerrianos. Lo vieron en Paraná y lo haremos en el gobierno provincial, ya que tenemos la experiencia. Nos tenemos nosotros entrerrianos, defendámonos y vayamos el domingo a votar por Entre Ríos, con altura, alegría, sintiéndonos orgullosos de ser entrerrianos”, remarcó.“Tenemos todo lo necesario y también un candidato a presidente que es Sergio Massa, una persona que es el único candidato que habla de trabajo, progreso y desarrollo, la única persona que habla de las provincias. A los entrerrianos nos interesa que los gobiernos federales piensen en nosotros. Recuerden que entre 2015 y 2019 fuimos discriminados y pregunto porque si no hicimos nada”, destacó.“Me comprometo a gobernar sin ningún tipo de discriminación, como lo hizo Gustavo Bordet. Finalmente, les digo que para mí no es lo mismo que sea Sergio Massa u otro el presidente de todos los argentinos. Queremos una Argentina federal, para que nos ayuden, trabajemos en conjunto. Necesitamos un presidente con agallas, que tome decisiones como las está tomando en estos momentos difíciles del país, defendiendo a los trabajadores y a sus ingresos”, remarcó.“Por eso queridos compañeros, entrerrianos, pueblo de la ciudad de Paraná, en estos tres días pongamos todo, cada uno nuestro grano de arena y si lo hacemos, les prometo que vamos a tener un contundente triunfo y Rosario Romero será la intendenta de la ciudad de Paraná. Con Claudia (Monjo) seremos el próximo gobierno de Entre Ríos. Levantemos la bandera, pongamos toda la energía este 22 y vayamos a votar por lo que soñamos, por lo que anhelamos, por Entre Ríos, por nuestra gente, por cada localidad, comuna, junta de gobierno y especialmente por los hombres y mujeres que hacen grande a nuestra provincia”, concluyó.La candidata a intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó: “este acto de cierre es una fiesta nuestra, de la dirigencia, de la militancia, de la unidad del peronismo, de la unidad de todas las nuestras expresiones internas que participamos en las PASO y luego caminamos juntos la ciudad”.“Quiero agradecer a la militancia, a todos los vecinos que nos abrieron la puerta de su casa, a los que nos hicieron pasar, a los que nos plantearon reconocimiento hacia la gestión de Beto, hacia la gestión de Gustavo, a los que plantearon su reclamo respetuosamente, con cariño, a los que nos esperaron con un mate, a esos vecinos nuestro cariño, nuestro reconocimiento, nuestro amor”, expresó.Asimismo, manifestó que “atesoremos lo que tenemos. Tenemos un gobierno provincial que ha tenido obras en todos los municipios, en los nuestros, en los de Cambiemos, en los de los vecinalistas. Tenemos un gobierno que se va con la frente en alto, que lleva ocho años gobernando la provincia, Gustavo Bordet ha construido diálogo con los distintos sectores, de obra pública y de desarrollo humano, de desarrollo social, de diálogo con los distintos sectores de la producción y del trabajo. Ese es nuestro gobierno, del cual nos sentimos orgullosos y estoy agradecida de haber formado parte de este equipo”.“Tenemos que cuidar y atesorar una gestión municipal, que ha plantado obras en toda la ciudad, que ha mejorado los espacios públicos, que ha ordenado la municipalidad, que ha hecho 200 obras y ha trabajado con los vecinos escuchando, caminando nuestras calles, que proyecta hacia el futuro la salida de ser una capital netamente administrativa para pasar a ser una ciudad que genere más trabajo, más formación. Nos hemos comprometido con los vecinos para continuar esas políticas públicas y a profundizar políticas de desarrollo humano porque sabemos que en la Argentina de hoy las desigualdades persisten, nos hacemos cargo de esos problemas, pero responsablemente hemos hecho el compromiso con los vecinos para trabajar juntos, para tenderles la mano. No somos un estado que se suprime, que se achica, que suprime ministerios. Somos un estado vigoroso que le extiende la mano y lo ayuda a tener justicia social”, remarcó.Indicó que “hay quienes proponen un cambio. Cuándo se cambia en la vida, se cambia cuando la cosa no va. Pero si tenemos un gobierno municipal vigoroso, fuerte, con obras y cosas para la ciudad, no tenemos que retroceder, tenemos que seguir en ese proceso, en ese camino. Es bueno para la vida, lo que está bien hay que consolidarlo, hay que seguirlo, hay que valorarlo, sin perjuicio de tener la humildad de tener que corregir cosas o hacer las que no se lograron”.“Nosotros concebimos la política desde el amor al otro, como un servicio al otro. No somos candidatos que surgen en una oficina de Buenos Aires, en el marketing, en que le dicen coucheado las cosas que tienen que decir. Somos candidatos que tenemos atrás una historia, compromiso, la humildad de decir a veces nos equivocamos, pero también la sinceridad con nuestros compatriotas de decir esto es muy bueno, hay que seguirlo. Tenemos que seguir amasando el triunfo del próximo 22 de octubre”, agregó.Por su parte, el Gobernador y candidato a diputado nacional, Gustavo Bordet, agradeció “el acompañamiento en toda la provincia y a Paraná, porque puso de pie a la militancia para acompañar a Rosario Romero en sus caminatas por la ciudad, donde habló con los vecinos, los escuchó y transmitió lo que quería para la ciudad. Esta ciudad de Paraná, que claramente, no es la misma de la que se veía hace tres años y medio atrás. Es una ciudad que Beto Bahl transformó y la convirtió en una de las mejores capitales de provincia”, remarcó Bordet en su discurso realizado en el Club Sportivo Urquiza de la capital entrerriana.“Las transformaciones no pueden frenarse y no podemos volver atrás. Paraná, se merece una intendenta como Rosario Romero y lo digo con el conocimiento de haber estado a su lado en el ministerio de Gobierno. Es una mujer que tiene la templanza para manejar la seguridad de la provincia, puede hacer una Paraná mucho más segura, una mujer que conoce los barrios de Paraná como nadie, puede hacer una ciudad con mayor inclusión social”, resaltó Bordet ante los seguidores que se congregaron en el cierre de campaña.“Rosario Romero, es una mujer que tiene empatía con los jóvenes y puede hacer el futuro de nuestra juventud en la ciudad. Y por eso, es importante que Paraná pueda renovar sus autoridades con mucha fuerza, porque no solamente, necesitamos ganar en la ciudad, sino que necesitamos hacer una gran diferencia en Paraná para poder tener el triunfo con Beto Bahl como gobernador en la provincia de Entre Ríos”, sostuvo Bordet.“He recorrido con Bahl, los 17 departamentos de la provincia, comunas y juntas de gobierno, y les puedo asegurar que necesitamos un gobierno de entrerrianos, que tenga la idiosincrasia de los entrerrianos y porque necesitamos un Gobernador que tenga bien puesta la camiseta de Entre Ríos y que haya un Gobernador que le diga que NO al coloniaje porteño. Ese gobernador es Beto Bahl y por eso va a ser el gobernador de la provincia”, adelantó el mandatario entrerriano y candidato a diputado nacional de “Más para Entre Ríos”.“Haber llegado, después de ocho años de Gobierno, con una provincia ordenada, tener una provincia con obras y con paz social, es la base para una gran provincia, de una provincia que se transforme y esa transformación, la puede hacer Beto Bahl porque tiene experiencia, capacidad, arraigo y de conocimiento”, destacó Bordet.En tanto, el gobernador resaltó que “hicimos una campaña por y para los entrerrianos, porque no necesitamos que vengan políticos fracasados de Buenos Aires, para decirnos lo que tenemos que hacer. Acá sabemos lo que hay que hacer, sabemos que tenemos un gobernador que puede llevar adelante la provincia”, subrayó Bordet.En el tramo final de su discurso, el candidato a diputado nacional de “Más para Entre Ríos”, dijo que “tenemos que dar en la Argentina, una gran discusión y es: si volvemos para atrás hacia los modelos de ajuste, de achique del Estado, si volvemos a recortar las jubilaciones, si volvemos a que las universidades sean aranceladas o, si, por el contrario, elegimos a un presidente como Sergio Massa, que propone y que ya lo ha hecho, de eliminar el IVA para los trabajadores, de bajar el impuesto a los productos de consumo popular y que es un presidente que va a poder tener un federalismo y las provincias en su norte. Además, Sergio Massa, es un presidente que convoca a la unidad nacional, que va a trabajar con Beto Bahl para llevar a Entre Ríos a la victoria y que acá en Entre Ríos, no especulamos ni andamos con medias tintas; acá en Entre Ríos, ponemos la boleta completa y no hacemos trampa. Se vota la boleta completa”, remarcó Bordet.“Hoy comienza la veda la electoral, pero no cierra la campaña y por eso, mañana y pasado, es cuando más tenemos que militar. En estos días, es cuando más tenemos que militar y salir a decirle a cada vecino y vecina, que, si está enojado por algo, tenemos que decirles que confíen porque nosotros estamos en las malas y en las buenas. No nos borramos nunca, vivimos acá y vamos a seguir viviendo. No usamos esta provincia como un trampolín político”, dijo al diferenciarse de otros candidatos.“Queremos decirles a los vecinos y vecinas que necesitamos los votos y estos días es cuando más tenemos que militar. Quiero pedirles, especialmente, el trabajo casa por casa para llevar nuestra propuesta y la fiscalización porque están repartiendo boletas truchas. Han apelado a lo peor de la política, a la infamia, a la calumnia, a la mentira y a la trampa. Por eso, vamos a contar cada voto y cuando se cuente el último voto, ahí se cerrará la campaña para celebrar el triunfo de Beto Bahl y de Rosario Romero”, remarcó.“Este último esfuerzo de estos días, lo vamos a hacer con esta alegría que se multiplica en Paraná y en toda la provincia. Con esta alegría, vamos a decir que hay una Entre Ríos que está para mucho más y que quien la va a transformar es Beto Bahl, es Claudia Monjo, es Rosario Romero, es David Cáceres, son ustedes los militantes, son los entrerrianos y entrerrianas, son nuestros productores, nuestros trabajadores, nuestros abuelos, nuestros jóvenes y niños. Todos juntos a ganar el domingo con muchas fuerzas, con muchas ganas y mucha alegría. ¡Vamos Paraná, vamos Entre Ríos!”, concluyó Bordet.